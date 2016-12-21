EV İŞLERİNİ BİRLİKTE YAPIN, SEKS HAYATINIZ DAHA İYİ OLSUN!





Demek ki neymiş, şartlar eşitlenince, kadın ve erkek yatakta çok daha iyi performans gösteriyormuş!

Eğer seks hayatında küçük çapta sorunlar yaşıyorsan sana bir önerimiz var; ev işlerini sevgilinle / eşinle birlikte yap. Yani sen çamaşırları asarken o da bulaşık makinesini boşaltsın. Tüm işleri sen yapma, bırak sana yardım etsin. Görevlerin hepsini üstlenme, ona da görev verin; görev bilinci aşılayın. Tabii bunu yaparken kibar ol, buyurgan olma, emir kipleriyle konuşma. Özetle nezaketi elde bırakmayarak istediklerini yap. Hayatın her alanında da böyle değil mi zaten?

Peki neden? Çünkü bu, sadece yüklerini hafifletmekle kalmayacak, seks hayatını da olumlu olarak etkileyecek. Biz söylemiyoruz, yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Evlilik ve Aile isimli bir makalede (Journal of Marriage and Family) çiftlerin, ev işlerinde birbirlerine yardım etmesinin sekse büyük etkisi olduğu yazıyor. Cornell Üniversitesi Profesörü Sharon Sassler, evin tüm sorumluluğunu üzerine alan kadının, sekse karşı soğukluk gösterdiğini çünkü yorgunluğunun üzerine cinsel dürtülerinden yoksun kaldığını söylüyor: “Partnerinin kendisine yardım ettiğini gören bir kadın, seksüel hazzı daha fazla yaşamak istiyor.”

Evliliği, birlikte yaşama hissini arttıran bir unsur olduğu belirtilirken aynı sorumlulukların altına giren çiftlerin, ortaklaşa yaptıkları pek çok eylemde daha başarılı oldukları gözlemleniyor.

