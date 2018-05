ETNIA BARCELONA İLK DÜNYA LANSMANIYLA TÜRKİYE’DE

İspanya’da küçük bir atölyede gözlük üretimi ile başlayan Etnia Barcelona hikâyesi, kalitesi, ürün çeşitliliği ve tasarımda yarattığı farklarla bir dünya markası olarak yoluna devam ediyor. Sanat ve anarşinin buluştuğu 2018 İlkbahar / Yaz Koleksiyonu Be Anartist’in ilk dünya lansmanını Türkiye’de gerçekleştiren Etnia Barcelona, yaz modasında yeni bir akım yaratmaya hazırlanıyor. Manken ve fotomodel Didem Soydan’ın katılımı ile gerçekleşen etkinliğin ev sahipliğini, Türkiye Distibitörü Ant Optik üstlenirken markanın 3. Kuşak temsilcisi David Pellicer marka hikayesi ve koleksiyonları hakkında bilgi verdi. Etnia Barcelona’nın yeni koleksiyonu Be Anartist, vintage ve retronun harmanladığı özgün çizgisi, mikro karakteri ve farklı formlardaki tasarımları ile bu yazın gözdesi olmaya hazırlanıyor.

Özgün ve kaliteli tasarımlarını dünyanın dört bir noktasına ulaştıran ve Ant Optik aracılığıyla Türkiye ile tanışan Etnia Barcelona; kurulduğu tarihten bugüne ergonomik ve orijinal tasarımlarını sanatsal yaklaşımlarla farklılaştırarak her tarza uygun gözlüklerin bulunduğu koleksiyonlar oluşturuyor. Gözlük modasına yön vererek geliştirdiği koleksiyonlar ile dünya markalarına da ilham olan Etnia Barcelona, geçmişin izlerini geleceğin trendleri buluşturarak yepyeni tarzlar ortaya koyuyor. Kaliteli ve şık gözlük modelleriyle her sezon öne çıkan Etnia Barcelona; marka hikayeleriyle de sektöre farklı bir soluk katıyor. Yeni koleksiyonunda sanat ve anarşiyi buluşturan global marka, üzerine titrediği son gözdesinin ilk dünya lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi.

Renkler, kültür ve kalite!

Avrupa’da ilk 5’te bulunan Etnia Barcelona, markanın DNA’sını ‘renkler, kültür ve kalite’ olarak vurguluyor. İsmini etnik kavramından alan marka, birçok etnik kültürün bir bayrak altında toplanmış hali… İlhamını renklerden alan Etnia Barcelona, 500’den fazla rengi, 1000’den fazla güneş gözlüğü tasarımında kullanıyor. Renk pigmentlerini yüzde 100 koton materyal olan çerçevelere yansıtan Etnia’da, hiçbir gözlük bir diğerinin aynısı olmuyor. Gözlük camlarında da yüzde yüz mineral kullanan marka çizilmez yapısı ile kalitesini ortaya koyuyor.

İsyan var, artistlik var! Etnia Barcelona #BeAnArtist içinde sanat var!

Dünyaca ünlü gözlük markasının son kuşak temsilcisi David Pellicer; “Renklerden aldığımız ilhama sanat eli değdi; sanat dokunduğu her şeyi, her zaman olduğu gibi güzelleştirdi. Klasikleri yeniden keşfettik, keşif maceralarını dünyaca ünlü fotoğrafçılarla çalışarak resmettik. İnanılmaz güzellikte ve farklılıkta imaj fotoğrafları ile “Be An Artist” serisini hazırladık. Be An Artist sanat ve kargaşanın buluştuğu özel bir koleksiyon.” dedi.

Be An Artist ile Etnia Barcelona çağdaş unsurlar arasında, “ReArting” trendinden esinlendi; yeni ve yenilikçi koleksiyonlar yaratmak için sanat tarihini yeniden yorumladı yeni gözlük modellerini hazırladı. Dünyaca ünlü klasik tabloların üzerindeki renkleri birebir aldı ve tasarımlarına aktardı. Koleksiyonda yumuşak renkli veya gece yarısı lensleri olan sıcak renkli lenslerle mikro gözlük konseptini ortaya koydu. Pembe, mavi ve turuncu tonlarındaki mineral lensler, burun yastıkları olmayan anatomik bir köprü ile boyut olarak küçültülmüş metal çerçevelerle birleşti. Son moda, retro fütüristik bir yeteneğe sahip stiller başarılı bir lansmanla Türkiye’deki gözlük severlerin beğenisine sunuldu.

Markayı Türkiye ile buluşturan Ant Optik; firma değeri, disiplin ve etik gibi kurumsal algıları profesyonellere ve optik mağazalara doğru şekilde aktarması, yine bu değerleri Türkiye’de doğru şekilde yaşatmaya devam etmesi sebebiyle Etnia Barcelona tarafından 2016 yılında en iyi distribütör ödülünü aldı.

