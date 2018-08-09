ESNEMENİN ÖNEMİNDEN BAHSEDELİM Mİ?





Esneme sadece egzersiz sonrası yapman gereken bir şey değil. Sydney’deki Stretch Studio’nun yöneticisi Lisa Lawson, “Egzersiz öncesinde yaptığın esneme hareketleri kaslarını ısıtır, sakatlık riskini azaltır ve hareket kabiliyetini arttırır” diyor. Bir sonraki egzersiz seansından önce, Lawson’ın önerdiği aşağıdaki basit hareketleri yapabilirsin.

Üst Sırt

Kollarını yukarı kaldır ve parmaklarını birbirine geçir. Yavaşça sağ tarafa eğil ve sol üst sırt bölgeni esnet; aynısını diğer tarafta tekrarla. Sonra ellerini ensenin arkasında birleştir ve göğsünü öne doğru esnetirken dirseklerini de birbirine yaklaştırmaya çalış.

Bacaklar

Ayaklarını kalça genişliğinde açarak ayakta dur. Kollarını başının üzerine kaldır ve vücudunun uzadığını hisset. Belinden kıvrılıp öne doğru eğilmeye başla ve ellerini öne uzat. Pelvik bölgeni geri it ve parmaklarınla kaval kemiğine, ayak parmaklarına veya yere (nereye kadar uzanabiliyorsan) dokunmaya çalış. Dizlerini bükme, bacaklarının arkasının esnediğini hisset.

Göğüs & Omuzlar

Yere yüzüstü uzan ve kollarını yana açarak T harfi oluştur. Kollarını yerden kaldırmadan sağ tarafına hafifçe yuvarlan, sol bacağını yerden kaldır ve ayağını arkana atarak esnemeyi yoğunlaştır. Diğer tarafta tekrarla.

