ESNEME HAREKETLERİNİN FAYDALARI





Daha iyi bir antrenman mı? Daha güzel bir uyku mu? Veya daha kaliteli bir hayat mı? Esneme hareketleri sana hepsini sağlayabilir.

ANTRENMAN ÖNCESİ

Kaslarını tam hareket aralığında çalıştıracak dinamik bir esnemeyle başlarsan, koordinasyon ve oksijen akışını arttırırsın. Bu da sana daha iyi performans ve daha az sakatlık riski olarak döner. Üst beden çalışmalarından önce kollarınla daireler çizmeyi, alt beden için de bacaklarını sallamayı dene.

DÜZENLİ OLARAK

2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, altı hafta veya daha uzun süreli olarak düzenli esneme hareketleri yapmak atardamarları rahatlatıyor (dolayısıyla kalbe iyi geliyor). Oksijen akışını arttırarak damar genişlemesi sağlıyor ve tansiyonunu düşürüyor. Bacaklarını biraz genişçe açarak birkaç dakika çocuk pozunda kalmak bile işe yarar.

ANTRENMAN SONRASI

Uzmanlar bir poza girip kalmanın (statik esneme) zihnini ve kalp atışlarını yavaşlatarak iyi bir soğuma sağladığını belirtiyor. Statik esneme aynı zamanda gerilmiş kasları da geçici olarak rahatlatıyor. Ancak antrenman sonrasında oluşan ağrıları geçirdiğine dair şimdilik bilimsel bir kanıt yok. Ön bacak veya baldır kasları gibi yorgun bölgelerine odaklanarak esneme yap.

Kaynak: Iowa Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Dr. Nicholas Kruse



