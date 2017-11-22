ESNEME HAREKETLERİ İLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR





Internet ya da sosyal medyada okuduklarını harfiyen uyguluyor musun? Bunu tekrar düşün. Mesela biz en son şu cümleyi okuduk (bir egzersiz eğitmeni yazmış):

“En az beş dakika ısındıktan sonra tüm kas gruplarını esnet. Her bir esneme hareketinde 30 kalp atışı kadar kal.”

Şuraya kadarı doğru: Düşük yoğunluklu bir ısınma seansı (kondisyon bisikletinde pedal çevirmek gibi) kas ve eklemlerinin gevşemesine yardımcı olur. Ama işin 30 kalp atışlık kısmına gelince, işte orası karışık. Aslında birçok araştırma, geleneksel esnemenin hızı ve gücü azalttığını söylüyor. Daha iyi bir seçenek ise şu: Herhangi bir pozisyonda sabit kalmayacağın kontrollü hareketleri içeren dinamik esneme. Mesela beş dakikalık jumping jack, yavaş hızda mountain climber, arm ya da lateral leg swing hareketlerini yapabilirsin.

YA ESNEME HAREKETLERİ EGZERSİZİNE ZARAR VERİYORSA?

ÖNCE RAHATLA

Egzersiz öncesi kafanı boşaltmak, spor salonundaki bitmek bilmeyen tekrarlarını azaltmana yardımcı olabilir. Journal of Sport & Exercise Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, zihinsel sıkıntılar, fiziksel potansiyeli ortaya koymak için duyulan isteği azaltıyor. Yapılan araştırmada, koşu öncesinde TV karşısında tembellik yapan katılımcıların, bilgisayar başında zihinsel olarak yorucu bir test çözenlere göre daha hızlı koştuğu görülmüş. Sabahları (beyninin mavi ekran verdiği saatler) egzersiz yapamıyorsan, ayakkabılarını bağlamadan önce beş, 10 dakika zihinsel bir mola ver. Mesela komik kedi videoları izlemek işe yarayabilir. (Biz denedik!)

