ESNE, BEYNİN ÇALIŞSIN!





Esnemeyle ilgili bunu bilmediğine bahse gireriz!

Beynini yüksek verimde tutmanın şaşırtıcı yollarından biri. Derin bir nefes aldığında, içindeki sıcak havayı ortamdaki serin havayla değiştirmiş oluyorsun ki bu iyi bir şey çünkü beynin soğuk havada daha etkin çalışıyor (bu durum, insanların kışın neden daha çok esnediğini açıklıyor). Esneyeceğini hissettiğinde onu durdurmaya çalışma; beynin daha iyi çalışmak için biraz serinliğe ihtiyaç duyuyor olabilir.

Kaynak: Physiology & Behavior; Frontiers in Evolutionary Neuroscience

