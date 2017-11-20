ESMER PİRİNÇ NE KADAR GÜVENİLİR?





Bol bol lif ve magnezyumun yanı sıra zamanda arsenik çiğniyor olabilir misin?

Amerika’da yapılan ve Consumer Reports’da yayımlanan bir araştırmada, beyaz olanıyla kıyaslandığında esmer pirincin yüzde 80 daha fazla kimyasal içerdiği bulunmuş. Bu da daha fazla kalp hastalıkları, kanser ve Tip 2 diyabet riski demek. Yapacağın en doğru hareket: Pirinci pişirmeden önce güzelce yıkayıp süz ya da en güvenlisi, Kaliforniya esmer basmati pirincini veya yerli üretim olanları tercih et. Bunlarda kimyasal oranı çok daha düşük.

