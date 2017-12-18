eskitadinda.com’dan Yılbaşı Lezzetler Paketi



Yeni yıla girerken kendinize bir iyilik yapıp sağlıklı ve doğal beslenme kararı alın! Tertemiz topraklarda yeşeren tohumlardan tabaklarımıza gelene kadar doğallığını koruyan artizan ürünlerin adresi eskitadinda.com, Yılbaşı Lezzetler Paketi hazırladı. Zeytinden tahin pekmeze, katkısız salepten şekersiz fındık püresine uzanan zengin paket, 31 Aralık’a kadar yalnızca 238 TL’ye satışa sunuluyor.

Mevsiminde ve yerel ürünleri geleneksel yöntemlerle sunan eskitadinda.com, yeni yıl sofraları ve 1 Ocak sabahı kahvaltıları için Yılbaşı Lezzetler Paketi hazırladı.

Eski Tadında ile yılbaşı sofralarındaki mezeler, yazın köy havasında kurutulan biberlerden yapılan salçayla hazırlanırken, yerli nohut, yerli sarımsak ve dağlardan toplanılan kekikle lezzetlendirilen tarhana çorbası içleri ısıtıyor. Aydın Dağları’nda doğal döngüsüne müdahale edilmeden yetişen Memecik zeytinlerinden elde edilen zeytinyağı ise yemeklerden salatalara kadar sofradaki tüm çeşitlerin lezzetine lezzet katıyor. Elde kolaylıkla kırılabilen taptaze kabuklu badem ve hiçbir katkı maddesi içermeyen saf salep de, gece yarısı 10’dan geriye sayarken mutluluk veriyor.

Yeni yılın ilk gününe uyandığınızda ise, kahvaltıda gerçek bir şölen sizleri bekliyor. Limon tuzu dahi kullanılmadan, tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen siyah ve yeşil zeytin çeşitleri, yerli susamdan üretilen tahin ile en iyi dutların toplanıp kazanlarda kaynatılmasıyla elde edilen pekmez, şekersiz fındık püresi ve yüzde 80 fındık içeren fındık ezmesi, gerçek tatların keyfini yaşatıyor.

Aynı gün teslimat

31 Aralık’a kadar satışta olan Yılbaşı Lezzetler Paketi’nin hediyesi ise, günlük hayatta kullanabileceğiniz şık bir bez çanta. İstanbul içinde saat 12.30’a kadar gelen siparişler aynı gün adrese teslim edilirken, 16.00’ya kadar olan İstanbul dışı siparişler ise aynı gün kargoya verilerek tazeliğini ve doğallığını koruyor.

Yılbaşı Lezzetler Paketi

Zeytinyağı (750 ml)

Yeşil zeytin (300 g)

Siyah zeytin (350 g)

Tarhana (400 g)

Tatlı Biber Salçası (625 g)

Tahin (335 g)

Pekmez (230 g)

Kabuklu El Bademi (250 g)

Şekersiz Fındık Püresi (370 cc)

Fındık Ezmesi (400 g)

Saf Salep (95 g)

Fiyat: 238 TL

Eski Tadında hakkında:

Eski Tadında’nın temeli, sitenin kurucu ortakları Okan Arı, Ozan Eke ve Oya Arı Sezgin’in sağlıklı gıdayla tanışmaları ile beş yıl önce atıldı. Kendileri gibi sağlıklı beslenmek isteyenlere, doğal ve yerel üretim artizan lezzetler sunmayı hedefleyen ekip, Ocak 2017’de eskitadinda.com’u hayata geçirdi. Eski Tadında’nın ürün gamında, mevsiminde toplanmış taze sebze ve meyveler, geleneksel yöntemlerle öğütülen atalık buğdaylardan hazırlanan ekmekler, kahvaltılıklar, süt ve süt ürünleri, unlar, kurutulmuş ürünler, zeytin ve zeytinyağı, temel gıda, bakliyat ve bebek ürünleri yer alıyor.

Artizan nedir?

Sözlük anlamı sanatkar ve zanaatkar olan artizan kelimesi, mutfakta doğallığın en ön planda tutulduğu yemek yapma kültürüdür. Artizan ustaları, tohumdan başlayıp tabağa gelene kadar lezzetlerin doğallığını korur. Kirlenmemiş topraklarda filizlenen atalık tohumlar ve doğal beslenen hayvanlardan elde edilen ürünleri kullanarak eski tatları yakalar.