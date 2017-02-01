ESKİ SEVGİLİNİN HAK ETTİĞİ SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ





Artık yok, gitti. Üstelik seni bırakıp… Yılın bu ayında seni yalnız bıraktı. Ve sen bunu hiç hak etmedin! İntikam almak için kolları sıvama vakti!



Sevgililer Günü’nde yalnızsın madem ve hediye alacak kimsen yok, dur o zaman sana şöyle bir önerimiz var. Eski sevgiline buradan selam göndermek ister misin? Tam da hak ettiği hediyeyle… 14 Şubat’a özel cazip hediyelerle buradayız! Sana yardımcı olmak temel görevimiz.

Amerika’daki Bronx Zoo and The Wildlife Conservation Society‘nin fikri bir harika! Geleneksel bir bakış açısıyla sevgilileri düşünen merkez, incelik yapmış (!) ve önceliği eski sevgililere vermiş. ‘Ex aşk’larına hediye almak isteyen insanlar için birbirinden tuhaf ve bir o kadar heyecan verici (!) hediye alternatifleri sunarak çılgınlıkta sınır tanımamış.

İşte sana eski sevgilin için en tatlı hediyeler:

ORTA PARMAK HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAZ

Mum dediğin şey nedir? Yanar sonra da söner, biter. İşte tam da seni terk etmiş erkek için yaratılmış bir orta parmak mumu! Üstelik mumu yakmasına gerek bile yok seni hatırlamak için. Orta parmak her şeyi anlatıyor. Sözün bittiği, mumun söndüğü yerdeyiz!

ABARTILARDAN KAÇINMA: BASSIN FAKA!

‘Poop Senders’ (Kaka Gönderici) diye bir şirket ismi olabilir mi? Evet, var! Tam üstüne bastın! Sevmediğin kişilere işte böyle b.ktan şakalar, komiklikler yapıyor. İnsan dışkısı göndermenin fazla olacağını düşündükleri için inek, keçi gibi büyükbaş, küçükbaş hayvanların dışkılarını göndermeyi tercih ediyorlar. Ama sen sınırların dışına biraz daha çıkabilirsin elbette. (Sakınca görmüyoruz!)

‘HİÇBİR ŞEY’ TAM DA ONA GÖRE:

‘AZ’la yetinmek gerek! Ona biri bunu anlatmalı! Her şeyi olan adama hiçbir şey hediye etmek, tam da senlik bir hediye olabilir. İçinde hiçbir şey olmayan hediyeler, hem eski sevgiliye hem de sevmediğin insanlara verilebilecek en güzel hediye…

JUSTIN BIEBER’İN FOTOĞRAFIYLA TASARLANMIŞ BİRBİRİNDEN TATLI EV EŞYALARI

Şekil A’da gördüğün perde, eski sevgilinin odasına ne kadar yakışır, bi’ düşünsene… Justin Bieber’a olan sevgisini iki katına çıkaracak, eminiz! Birkaç yerde gördük; bunun paspası da var, kırtasiye malzemeleri falan… Yaratıcı ol, sen de yapabilirsin! Yeter ki enerjini bunlara harca. Bak nasıl şeyler çıkıyor ortaya!



