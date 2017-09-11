ERKEKLERİN YATAKTA YAPTIĞI EN BÜYÜK HATA

Yatakta aldığımız zevki arttırmanın ve daha fazla seks yapmanın çok kolay bir yolu var. Fakat çoğu erkek umursamıyor!

Kanada Cinsiyet Bilgisi ve Eğitim Konseyi’nin Trojan kondom firmasıyla beraber gerçekleştirdiği ankete göre, seks sonrası sarılmak ve cilveleşmek, biz kadınların daha fazlasını istemesini sağlıyor.

Bilimsel yayınlarda kullanılması için incelenen ankette 2,400 Kanadalı son sevişmelerini değerlendirdi.

Seks sonrası 6 ila 10 dakika arası sarılan kadınlardan %71’i sevişmelerini değerlendirdiklerinde “çok zevkli” buluyorlar. Daha az sarılan kadınlarda ise bu oran %41.

Araştırmacılardan, University of Guelph’da cinsellik konusunda çalışan Prof. Dr. Robin Milhausen’a göre seks sonrası yaşanılan yakınlık, kadınlar için ön sevişme kadar önemli.

Milhausen’a göre bunun sebebi kadınların (ve erkeklerin de) seks sonrası vücutlarının oksitosin ( bağlanma hormonu) ile dolu olması ve sevgi, şefkat gibi duyguları aramaları.

Ayrıca kadınlar seksten sonra daha savunmasız hissediyorlar. Yatakta erkeklerin göstereceği birkaç dakikalık şefkat, önemsendiğimizi hissetmemiz için yeterli.

İlişkinin geliştirilmesi için yapılabilecek en kolay şeylerden biri bu. Fakat bu kadar önemli olmasına rağmen, çoğu zaman erkekler tarafından önemsenmiyor.

Araştırmadaki çoğu kişi bu 6 dakikalık sınırı aşamıyor: Katılımcıların %16’sı hiç sarılmazken, %36’sı 5 dakikanın altında tutuyor.

Millhausen’in erkeklere tavsiyesi, bir sonraki seksten sonra partnerlerini yanlarına çekip sarılması ve göğsüne yatırması yönünde. Partnerin en az 6 dakika boyunca saçlarınla oynar, sırtını ovar, seni öpücüklere boğup seninle beraber vakit geçirmenin ne kadar iyi hissettirdiğini söylerse, aranızdaki ilişki daha da kuvvetlenmiş oluyor.

Üstelik sarılmadan faydalanan sadece bizler de değiliz. Araştırmaya göre sarılmak erkeklerde de tatmini artırıyor.

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