ERKEKLERİN ORAL SEKSLE İLGİLİ BİLMENİZİ İSTEYECEĞİ 7 ŞEY

Her ağız farklıdır, her penis farklıdır, her erkek ve her kadın farklıdır. Bu nedenle oral seksin de herkes için farklı bir deneyimi vardır. Her erkeğin oral seks sevdiği söylenemez ancak genel olarak erkekler bunu seviyor, nedenini bilmek isteyeceğini düşünüyoruz.

1- Rahatlamanı istiyor: Cidden! Orada olduğun için mutlu ve onu baştan çıkardığın için de.

2- Gözlerini kapaması aslında çok anlamlı: Belki sizin için yeterli değil ama yüzünde koca bir gülümsemeden ziyade gözlerini kapayıp duygularını o şekilde belli etmesi daha iyi değil mi? Oral seks erkekler için pasif bir durumdur. Kadınlar gibi oral seks sırasında bir şey yapmaya çabalamazlar. İstemiyorsa zaten gözlerini kapamaz. Bu, aslında ne kadar zevk aldığını gösteriyor.

3- Dişlerine dikkat et: Bu tüm penisler için gerekli. Hassas ve şefkatli olman gerekirken tutkunu da kaybetmemeni istiyor senden. Ama tutkunla canını acıtmak istemezsin, değil mi?

4- Orgazm öncesi sana bazı uyarılarda bulunabilir: Boşalacağını söylemesi, tamamen seni buna hazırlamak için. Bazen kötü sonuçlara neden olabiliyor çünkü. Bunu istemeyeceğine göre…

5- Tadı kötü diye yüzünü buruşturma: Bu, kalp kırıcı olabilir. Kimse sana kırmızı şarap içtiğini söylemiyor. Sonunda vücutlarına ait bir parça bu, aşkla yoğrulduğunu düşün. Hem senin için aynı şeyi yapsa, üzülmez misin? Biraz kibar olmakta ve bundan nefret etmemekte fayda var. Sonuçta o, sevdiğin adam!

6- Oral seksten sonra seni öpmüyorsa bunu kafaya takma: Bu, çoğunlukla başına gelebilecek bir şey. Kadına yapılan oral seksten sonra, erkek kadını öpmeyi sever ancak kendisine yapılandan sonra pek çok erkek bunu tercih etmiyor. Bunun için üzülüyorsan da konuşmayı dene.

7- Tükürmek veya yutmak için strese girme: Akışına bırak. O an nasıl olacaksa öyle olsun.