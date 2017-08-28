ERKEKLERE GÖRE EN ÇEKİCİ BURUN HANGİSİ?

Erkekler en çok hangi burun tipini çekici buluyor?

Küçük, uzun, kemerli ya da geniş… Burun tipleri oldukça çeşitli. Fakat erkekler için aslında bu tiplerin pek fazla önemi yok. Çünkü onların burun konusunda dikkat ettiği nokta, sandığından çok daha farklı. Nasıl mı?

Yeni bir çalışmanın iddialarına göre erkekler en çok burnu kusursuz bir şekilde merkezde bulunan kadınları çekici buluyor. Biyolojik olarak erkekler bu kadınların mükemmel eş olabileceklerini düşünüyorlar. Yani, kemerli ya da geniş olmasından ziyade, erkekler açısından burnun merkezde konumlanması önemli.

İnsan burnu büyük, narin ve kolayca kırılabilir bir yapıda. Çalışmanın sonuçlarına göre, burun ucu yüzdeki diğer organların merkezine “yapay” bir şekilde konumlandırıldığında ise yüz daha da çekici hale geliyor.

Peki bu çalışmaya göre çekici bir burna sahip olabilmek için bıçak altına yatman mı gerekiyor? Çalışmanın iddiaları bu yönde.