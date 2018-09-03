ERKEKLER ONLINE FLÖRTTE EMOJİLERİ KADINLARA GÖRE DAHA ÇOK KULLANIYOR!





Bir tanışma uygulamasının yakın zamanda kullanıcı profillerinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre online flörtte en çok romantizmin simgesi olan kalp emojisi ❤ kullanılıyor. Ayrıca erkekler kendilerini tanıtırken yüzde 64,30 oranıyla kadınlara göre daha çok emoji kullanıyor.

Hoşlandığın kişinin karakterini anlamak için dış görünüşünden, giyim tarzına, konuşma tarzından el izine kadar pek çok özelliğini yorumlamak artık eskide kaldı. Günümüzde karşınızdaki kişinin mesajlaşırken ya da profilinde kendini tanıtırken hangi emojileri kullandığı oldukça önemsenir hale geldi.

Japon arayüz tasarımcısı Shigetaka Kurita’nın bundan yaklaşık 20 yıl önce tasarladığı emojiler artık mobil dünyada mesajlaşmanın olmazsa olmazı durumunda. Ancak emojileri sadece yazdıklarımıza duygu katmak için kullanmanın ötesinde kendimizi tanımlamak için de kullanıyoruz. Emojiler karakter ve duygular hakkında çok şey anlatıyor. Hayatın her alanının hızlandığı günümüzde, emojiler de duyguları ifade etmenin en hızlı ve kolay yöntemi haline geldi.

Paris merkezli tanışma uygulaması, tam da bu nedenle insanların kendini hangi emojilerle ifade ettiklerini araştırdı. Araştırma kapsamında, kullanıcılarının profillerinde kendilerini tanımlamak için kullandıkları emojiler dikkate alındı ve uygulama içi mesajlaşmalarda kullanılan emojiler gizlilik ve güvenlik kuralları gereği bu araştırmaya dahil edilmedi. İşte araştırmanın ortaya çıkardığı ilginç sonuçlar…

En çok kullanılan emoji kalp ❤

Kullanıcıların kendilerini profillerinde tanımlarken en sıklıkla kullandığı emoji kalp ❤ oldu. İnsanların genellikle tutkularını ve sevdikleri şeyleri ifade etmek için kullandıkları kalp emojisinin birinciliğe oturduğu sıralamada, ikinci sıraya tamam anlamında kullanılan işaret ✌girerken, en çok kullanılan üçüncü emoji ise göz kırpan gülen yüz oldu.

Erkekler emoji kullanmayı daha çok seviyor

Erkeklerin emoji kullanmayı kadınlara göre daha çok tercih ettiği ortaya çıktı. Erkek kullanıcıların yüzde 64,30’u profillerinde kendileri hakkında bilgi verirken emoji kullanıyor. Kadınlarda ise kendilerini emojilerle ifade edenlerin oranı yüzde 35,7 oldu.

Türkiye emoji kullanımında 14. sırada

Kendinden bahsederken emoji kullanmayı en çok seven ülke Hindistan olurken, onu sırasıyla Danimarka, Norveç, Şili ve Brezilya takip ediyor. Türkler ise profilinde en çok emoji kullananlar listesine 14. sıradan girdi.

