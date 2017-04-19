ERKEKLER NEDEN PREZERVATİF KULLANMAK İSTEMİYOR?





Yeni bir araştırmaya göre, bir erkek, karşısındaki kadını ne kadar seksi bulursa, prezervatif kullanma ihtimali de o kadar azalıyor.

Garip ama gerçek: BMJ‘de yer alan yeni bir çalışmaya göre, erkekler, karşılarındaki kadını ne kadar seksi bulursa, prezervatif kullanmadan seks yapma konusunda o kadar baskı hissediyorlar.

51 heteroseksüel erkek üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasında, erkeklere bir dizi kadın fotoğrafı gösterildi ve kadınları, çekiciliklerine göre derecelendirmeleri istendi. Ardından, katılımcılara, gördükleri kadınlarla ne kadar seks yapmak istedikleri ve seks sırasında prezervatif kullanmaya ne kadar eğilimli oldukları soruldu. Sonuçlara göre, bir kadın ne kadar çekici olursa, erkekler onunla daha çok seks yapmak istiyor ve seks sırasında prezervatif kullanmak da istemiyorlardı.

Dahası, kendilerini çekici olarak tanımlayan erkekler, sıradan buldukları diğer erkeklere göre korunmasız seksi daha fazla hak ettiklerini düşünüyorlardı. Dahası, çekici erkeklerin de prezervatif kullanmadıklarını tahmin ediyorlardı. Prezervatif kullanımı ile seksten alınan zevkin azalması arasında da ilişki kuruyorlardı.

Çalışmada, prezervatif kullanımını teşvik eden birkaç neden de sıralandı. Örneğin, bekaretin geç yaşlarda kaybedilmesi, söz konusu kadınla ciddi bir ilişki geleceği düşünülmesi ya da geride bırakılan yıl içerisinde birden fazla partnere sahip olmak, erkeklerin prezervatif kullanma eğilimini arttırıyor.

Karşıdakini çekici bulmak ile prezervatif kullanma arasındaki ters orantı ise sadece erkekler için geçerli değil: Zira, Journal of Health Psychology’de yayımlanan bir diğer araştırmada belirtildiği üzere, kadınlar da karşılarında yakışıklılık abidesi adamlar olduğunda korunmayı daha fazla unutuyorlar.

