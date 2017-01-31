ERKEK MASTÜRBASYONU HAKKINDA BİLMEDİKLERİN…





Kapalı kapılar ardında konuşulacak bir konu değil, mastürbasyon. Utanmana hiç gerek. Ama bu defa konumuz: erkek mastürbasyonu.

Herhalde mastürbasyon olmadan yaşamın pek tadı tuzu olmayacağı konusunda çoğumuz hemfikiriz. Fakat mastürbasyon, sandığınızdan çok daha fazlası demek. Bahse gireriz, mastürbasyon hakkında hele ki erkek mastürbasyonu hakkında bildiklerin pek o kadar fazla değil. İşte sana hayatında daha önce hiç duymadığın 10 gerçek:

1- Erkek cenin, anne karnında da mastürbasyon yapar



Araştırmalara göre, erkek ceninler anne karnındayken bile mastürbasyon yapıyor.



2- Prostat kanserinden korur

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, ayda 21 kereden fazla mastürbasyon yapan erkeklerde prostat kanseri riski, ayda 4-7 kere mastürbasyon yapanlara kıyasla %19-%22 arası daha düşük oluyor.

3- Tekniği değiştirmeleri gerekebilir

Hep ayın şey olacak diye bir şey yok. Bir yukarı bir aşağı… Montonluktan uzak durmak lazım. Kimi zaman pornoyla kimi zaman hayal gücüyle yürüyen ‘işler’de genellikle teknik aynı. Aslına bakarsan, bunun için bir terim bile var: İdiyosinkratik (nevi şahsına münhasır) mastürbasyon. Kullanılan terim şu anlama geliyor: Erkek vücudu, her daim kullandığı boşalma yöntemine öyle alışıyor ki, partneriyle seviştiği zaman bile orgazm olma konusunda zorlanabiliyor. Yani, yalnız başınıza olduğu zamanki gibi boşalamıyor. O yüzden tekniği biraz değiştirmek gerek. Biraz ara vermek de iyi gelebilir.

4- Her erkek mastürbasyon yapar diye bir şey yok

İşte sana ilginç bir istatistik: 2016’da yapılan bir araştırmaya göre, heteroseksüel erkeklerin sadece %57’si düzenli olarak mastürbasyon yapıyor. Bu durumun çeşitli nedenleri var: Kimi erkek, partneriyle çok seks yaptığı için mastürbasyona hayatında düzenli bir yer vermezken kimisi mastürbasyonu o kadar da ilginç bulmuyor. Bir kısmı da mastürbasyon için çok az istek duyuyor.

5- Mutlu erkekler en son ne zaman mastürbasyon yaptıklarını hatırlamıyor

Şaşırma: Journal of Sexual Medicine’da yer alan bir çalışmaya göre, erkekler genel olarak mastürbasyon sıklıkları konusunu abartıyorlar. Fakat mutlu erkeklerin mastürbasyon sıklıkları ile araları o kadar da iyi değil. Daha doğrusu bu durumu çok da önemsemiyorlar.

6- Vibratörler sadece senin için değil

Kadın mastürbasyonu dediğimizde, aklımıza genellikle klitoral uyarılma gelir. Bazen de vibratör tabii. Fakat mastürbasyonda vibratörü sadece kadınlar kullanmıyorlar: Journal of Sexual Medicine’da yer alan bir araştırmaya göre, erkeklerin %16.6’sı mastürbasyon sırasında vibratör kullanıyor.

7- Yanlış mastürbasyon diye bir şey var

Seks sakatlanmaları hakkında daha önce mutlaka bir şeyler işitmişsindir. Trauma and Acute Care Surgery’de yayımlanan bir çalışmaya göre, penis kırılmalarının %60’ı seks değil, mastürbasyon sırasında gerçekleşiyor. Mastürbasyonun yol açtığı tek tehlike penis kurulması da değil. Aşırı sıkmaya bağlı sorunlar, enfeksiyon ve yaralanmalar da söz konusu.

8- Mastürbasyon sırasında ereksiyon kaybı, ciddi problemlere işaret ediyor olabilir

Stres, yorgunluk ya da performans endişesi gibi birçok nedene bağlı olarak sekste ereksiyon kaybı meydana gelebilir; fakat bu, apayrı bir konu. Çünkü mastürbasyon sırasında da ereksiyon kaybı yaşanabilir. Fakat bu örnekte, mesele stresten çok daha fazlasını işaret ediyor olabilir. İtalya’da yapılan bir araştırmada, erkeklerin %45’inin mastürbasyon esnasında ereksiyonlarını koruyamadıkları, bu erkeklerde ise kalp hastalıkları riskinin daha fazla olduğu ortaya konuldu. Ereksiyon bozukluklarının kardiyovasküler hastalıkların erken habercileri arasında yer aldığını hatırlatalım.

9- Her sperm aynı değil

Şaşırtıcı, fakat gerçek: Her sperm aynı değil. Aralarında Japonya’da yapılan birisinin de bulunduğu, 90’lardan bu yana yapılan birçok araştırma, seks sırasında boşaltılan sperm miktarının, mastürbasyon sırasında salınandan daha fazla olduğu ortaya konulmuş. Bunun nedeni ise prostatın seks sırasında mastürbasyona kıyasla daha aktif olması. Fakat her mastürbasyonda da spermler aynı olmuyor. Evolutionary Psychological Science’da yer alan bir araştırmada, porno izleyerek mastürbasyon yapan erkeklerin, eğer o filmde daha önce hiç görmedikleri bir kadın rol alıyorsa daha fazla sperm ürettikleri; aynı filmi tekrar tekrar izledikçe de ürettikleri sperm miktarının azaldığı ortaya konuluyor.

10- İşin kralı sadece erkekler değil!

Her ne kadar araştırmalar erkeklerin kadınlara kıyasla daha fazla mastürbasyon yaptığını ortaya koysa da, erkekler bu konuda zirvede yalnız değil. Bazı hayvanlar da genital bölgelerini diğer dışsal cisimler ile okşuyorlar. Hatta eğer yeterince esnek iseler (örneğin mors gibi), kendilerine oral seks bile yapıyor. Mus denen hayvanlar da kendilerini ağaca sürtüyor, kirpiler çubukları tercih ediyor, sincaplar ise boşalana kadar mastürbasyon yapmakta ısrar ediyorlar. Hatta kendi spermlerini yiyorlar.

