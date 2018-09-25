ERKEK CİNSELLİĞİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR





Sadece biz kadınların orgazm taklidi yaptığını düşünüyorsan yanılıyorsun! Erkek cinselliği hakkında bilmediğin ya da yanlış bildiğin teorileri gözden geçirdik.

EFSANE 1: Erkekler sekse asla ‘hayır’ demez.

Uzun bir süre erkeklerin yedi saniyede bir seks düşündüğü iddiasıyla yaşadık. Ki daha sonra bunun herhangi bir kaynağa dayandırılmadan sadece bir kitabın tanıtımı için ortaya atılan bir teori olduğu okumuştum bir yerde. İlginçtir ki bu ‘teori’ o kadar çok sevildi ki, erkekler uzun bir süre bunu yük olarak omuzlarında ya da bir zafer kupası kaldırırmışçasına ellerde taşıdı.

Erkekler ne sıklıkta seks yapıyor?

Kinsey Institute’un araştırmasına katılanların yüzde 54’ü gün içinde birkaç kez, yüzde 43’ü haftada ya da ayda birkaç kez olduğunu söylerken, geri kalan yüzde 4’lük dilim ayda bir kereden az olduğunu söylemiş. Buna karşılık olarak araştırmaya katılan kadınları yüzde 19’u günde birçok zaman, yüzde 67’si haftada ya da ayda birkaç kez, %14’ü ise ayda bir kereden az olarak cevaplamış. Başka bir kaynaktan okuduğumuz gerçekler ise, erkeklerin günde 29 kez uykuyu, 25 kez ise yemeği düşündüğü, kadınların ise bu sayıların 15 ve 13 olduğu belirtiliyor. Kadın ve erkek düşünce sistemi oldukça farklı çalışıyor, bu arada büyük bir boşluk yaratsa da, erkeklerin seks sürekli seks düşündüğü miti diğer bir yanlış anlaşılmaya da yol açıyor; erkekler için her zaman bir anlamı vardır. Bundan kasıt ne olabilir? “Eğer bir kadın sekse ‘hayır’ diyorsa, gerçekten ‘hayır’ olmalı ama bir erkek söz konusu olduğunda bu ‘hayır’ her zaman ‘evet’e dönüşür. Eğer böyle bir düşünceye sahipsen, tekrar bir gözden geçirmenizi öneririz. Etrafında sürekli seksten bahseden erkekler olabilir fakat onların da ‘dur’ butonları bulunuyor. Sevgilin ya da eşin bu gece sevişmek istemediğini söylediğinde, hemen ‘artık beni çekici bulmuyor mu?’ gibi düşünceleri aklının derinliklerine atıp, ‘acaba bir sıkıntısı mı var?’ gibi daha iyimser sorulara başvurabilirsin. Stres ve tükenmişlik tam bir libido katili!

EFSANE 2: Erkek cinselliği açık ve basittir.

Erkekler de, kadınlar da bunun doğru olduğunu düşünür. Aksini düşünene henüz rastlamadım. Bir erkek arkadaşım seks için basit ve hızlı bir yol bulduğunu söylemişti; ereksiyon için bir hap ve böylece daha uzun bir seks. Sağlıklı bir erkeğin böyle bir yola başvurmasını oldukça garipsemiştim ve ona bir uzmanın görüşünü almasını istedim. Görüştüğü uzman ona bu yaklaşımın yüzeysel olduğunu ve akıllarda şöyle bir düşünceye yol açtığını belirtmiş; ‘Erkekler genellikle kendine güven kazanmak ve zevk için seks yapar, kadınlarınsa karşılıklı olarak birbirlerinin ihtiyaçlarına göre hareket eder.’ Aslında ortada ereksiyondan daha da karmaşık bir durum var . Uzman, bir süre aktif olarak seks yapmamasını önermiş.

“Erkek cinselliği tutkudan daha fazlasını içeriyor; eğlence, güven ve beklentiler… Bir erkek tam olarak ne istediğini biliyorsa ve bu konuda hislerine karşılık arıyorsa, onu sadece baştan çıkarmak yetmeyebilir.”

EFSANE 3: Erkekler orgazm taklidi yapmaz.

Bunu ilk duyduğumda, birkaç erkek arkadaşıma sormak zorundaydım. Onlar bile bunun gerçek olmadığını duyunca birbirlerine şüpheyle bakmaya başladılar. Sonuçta erkeklerin orgazm olduklarında boşalırken meni salgılıyorlar. Yani orgazm olduklarına dair gözle görülür bir kanıt mevcut. Amerika’da yapılan bir araştırmada neredeyse kadınların yarısının, erkeklerinde çeyreğinin orgazm taklidi yaptığı gösteriliyor.

Erkekler neden orgazm taklidi yapar?

Araştırmaya katılan erkeklere ‘neden?’ olduğu sorulunca, çoğunlukla elde edilen cevaplar şunlar; partnerini üzmemek, partnerini tatmin etmek (kadınların orgazm olması daha uzun sürdüğü için), seksin sona ermesini istemek, orgazm olmanın ‘hoş bir şey’ olmadığını düşünmek... Bu konuda oldukça yaratıcı olanlar da yok değil. Köpek (doggy) pozisyonunda seks sırasında tüküren, partneri neler olup bittiğini görmeden hızlıca prezervatifi çıkarıp çöpe atanlar, partneri yüzünü görmesin diye (muhtemelen orgazm mimiklerinde başarısız) asla misyoner pozisyonunda seks yapmayanlar ya da kadınlarında sıkça başvurduğu yöntem olan orgazm sesi çıkaranlar… Tüm bunlar yerine partnerinizle konuşmayı deneseniz, sizce de her şey daha kolay olmayacak mı beyler?

EFSANE 4: Sadece bekar erkekler mastürbasyon yapar.

Dürüst olalım; bekar kadınlar da mastürbasyon yapıyor, hem de oldukça… İlginçtir ki, ilişkisi olan kadınlar ise bu konuda ellerini daha korkak alıştırıyor. Seksolog Wim Slabbick bu konuda bak ne diyor;

“İlişkisi olan kadınlar ‘daha fazlasına ihtiyacım yok, çünkü partnerimle istediğim zaman seks yapabilirim’ diye düşünür. Erkeklerde ise bu durum tam tersine. Düzenli olarak yanlarına mendili alır, işleri bitince de tüm Google geçmişlerini silerler. Partnerlerinin bu durumu bir hakaret olarak algılamasından korkarlar. Açık olmak gerekirse; herkes arada ‘başkaları’ hakkında fantezi kurar. Benim tavsiyem; erkek ve kadınlar ister ilişkide olsun ya da olmasın, düzenli olarak mastürbasyon yapmalı.”

EFSANE 5: Erkekler aşık olduklarında başka kadınları düşünmezler.

Eğer gerçekten böyle olduğunu düşünüyorsan, tek boynuzlu atınla birlikte buradan uzaklaşman için sana yolu açabiliriz. Sadece partnerini arzuladığın zamanın ‘cicim ayları’ olduğunu bir gerçek olabilir. Hiçbir erkek (ve kadın) aşık olduğu kadından başkasına bakmayacağı yalanını söyleyemez. Bunu sorduğum pek çok erkekten, ‘bu sorduğun soruya sen inanıyor musun?’ bakışını almam yeterli olmuştu benim için. Paniklemene de gerek yok, bu seni aldatacağı anlamına gelmiyor elbette. Uzmanlar pek çok çiftin bu konuda oldukça naif olduğunu ve gerçek aşkın tüm ‘günahlara’ karşı koyduğuna inandığını söylüyor. En azından bir süreliğine… Bazen gerçekçi olmak ilişkinin gerçek esaslarından biri değil mi sence de? Partnerin yanında olsa bile, hangi kadın Ryan Gosling’i görmezden gelebilir ki?

EFSANE 6: İktidarsızlık hapları almak, cinsel güçsüzlüğü gösterir.

Seksolog Wim Sabbick iktidarsızlık haplarına karşı olmadığını söylüyor. İyi bir sabah ereksiyonu yaşayan ya da rahatlıkla mastürbasyon yapabilen birçok erkek iktidarsızlık sorunu yaşayabilir. Yanlış bilinen ise iktidarsızlık haplarının buna yardımcı olamayacağı. Bu haplar sadece penisteki kan akışını hızlandırır, tutkuyu değil. Aynı zamanda, ereksiyon için yapacakları stresi akıllarından atmalarına yardımcı olur. Partnerin iktidarsızlık için hap kullanıyorsa, artık seni çekici bulmadığı konusunda endişeye düşme. Hap kullanmasının ardındaki gerçeği bilmek de hakkın, bu konuda çekinmeden sorular sor. İmkansız beklentiler, performans baskısı ya da ilişkinin kendisi bile buna neden olabilir.

EFSANE 7: Yaşlı erkekler ereksiyon problemi yaşar.

Ereksiyon, yaşlı erkeklerde damarların yaşına ya da testosteron hormonunun azalmasına göre azalma gösterebilir. Fakat ereksiyon problem konusunda için tamamıyla rahat değilse, genç erkeklerin de bu problemi yaşadığını belirtelim. Düzenli ve enerjik bir seks hayatı olan bekar erkekler bile her zaman aynı performansı sergilemeyebilir. Ne sevdiğini biliyor fakat bu konuda kendini baskı altında hissediyorsa, alkol bile yardımcı olmayacaktır. Ama gün doğmadan neler doğar? Yeni bir başlangıç, fırsat ya da muhtemel bir zafer; sabah ereksiyonu!

