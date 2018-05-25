ERKEK ATLASI





Kendisini dünya insanı olarak tanımlayan Ayşe Alagöz’ün deneyimleri, gözlemleri, tanıklık ettiği hikâyeleri Ceres Yayınları’ndan çıkan Erkek Atlası kitabında buluştu.

Ünlü oyuncu Cem Özer de kitapta önsöz ve son nokta yazısıyla yer alarak destek verdi.

Sekiz ayrı hikâyeden oluşan kitaptaki tüm olaylar yazarın da yaşadığı New York şehrinde geçiyor.

Ayşe Alagöz, global dünyada aşk ve Türk Kadını olmak üzerinden ilişkileri; kültürel, tarihsel, etnik ve coğrafi aidiyetler gölgesinde yaşanan aşkları, mizahi bir dille irdeleyerek önyargılarımıza ışık tutuyor.

Aynı zamanda sosyal sorumluluk projesine dönüşen kitabın geliri Mor Salkım Kadın ve Dayanışma Derneği’nin “Şiddet Hattı” bağışlanarak; ayakları üzerinde durmak isteyen binlerce kadına okuyucuların da desteğiyle güç verilmek istendi.

*Erkek Atlası Arka Kapak Yazısı;

Hamaratlığıyla nam salmış bir anneden filizlenen; erkeğin suyuna gitmeyi, nabza göre şerbet vermeyi küçücük bir kızken öğrenen, kan kusup kızılcık şerbeti içtim demeyi fazilet bilen ortalama bir Türk kadını, dünyanın öteki ucunda, kendinden bunları beklemeyen erkeklerle karşılaştığında neler olur?

Nakde çevrilemeyen bir değerle ortada kalakalır mı? Değerleri değersizleşir mi? Yoksa iklim değişse de bütün erkekler aynı mıdır aslında? Kadın kaçar, erkek kovalar denklemi tepetaklak mı olur, yoksa gerçek anlamını mı bulur? Bu sorulardan yola çıkılarak yazılan Erkek Atlası, Anadolu tanrıçalarının yabancı erkeklerle yaşadıkları aşk hikâyelerini anlatıyor. Sekiz ayrı hikâyeden oluşan kitaptaki tüm olaylar New York şehrinde geçiyor.

Ayşe’nin dili ve zihni kıvrak, güncel… Hani dizi yazsa merak ediyorum yeni bir Gülse Birsel’le karşılaşabilir miyiz?

Hikâyeler, yaşanmış, gerçek hikâyeler duygusu verdi bana. Sanki aslında tüm kadınlar Ayşe’ymiş de kitap icabı isim ve meslek değişiklikleri yapılmış gibi. Eğer öyle değilse ve hele uydurma hikâyelerse bu, Ayşe’nin başarısını daha da katlar.

Kitabın adı; ‘Erkek Atlası’ ama ben ( belki de erkek olduğum için ) bir kadın atlasıyla karşılaştım. Ayakları yere basan, özgür, güçlü, esir düşmek istese de bağımsız kadınlarla.

Ve ne yazık ki bu profildeki Türk kadını ancak Türkiye sınırları dışında kendini gösterebiliyor. – Cem Özer

AYŞE ALAGÖZ KİMDİR?

Yazar, Hikâye Toplayıcı

Kâğıt ve kalem ile olan kesintisiz ilişkisi ona yıllar önce basın yayın dünyasının kapılarını açtı. Girdiği bu dünyada sırasıyla; metin yazarlığı, radyo programcılığı, televizyon sunuculuğu, köşe yazarlığı ve dergi editörlüğü yaptı.

New York’ta yaşayan görme engelli Nihal Erkan’ın eğitimine destek amacıyla yazdığı ve rol aldığı “Eyvah Kocamın Bir Astroloğu Var” adlı tiyatro oyununun tüm geliri bir öğrencinin geleceğine ışık oldu ( 2015). Meme kanserine dikkat çekmek amacıyla ise “Pembe İzler Derneği” için kaleme aldığı ve rol aldığı “Gülbahar” adlı tiyatro oyunuyla da binlerce kadına umut verdi (2017).

İçinde bulunduğu projelerin olumlu geri dönüşlerinden aldığı cesaretle ilk öykü kitabı olan Erkek Atlası’nı kaleme alan Ayşe Alagöz; sosyal sorumluluk projesi kapsamında kitabının tüm gelirini Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği’nin “Kadına Şiddet Hattı”na bağışlayarak, okuyucularıyla birlikte de bu hatta başvuran şiddet mağduru tüm bireylerin elinde tutmayı hedefliyor.

Kendisini tam bir kent sever, gezgin ve planlı bir maceraperest olarak gören yazar; 2005 yılında New York’un hayatına girmesinden itibaren farklı kültürlerle, farklı dillerle, farklı renklerle yaşamına devam ediyor. Hayattaki amacı; insanları, toplumları ve hatta dünyayı bir kitap gibi okuyabilmek…



