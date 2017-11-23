ERKEĞİNİ DİZGİNLE…





Journal of Sexual Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, sevişme sırasında kısa sürede orgazma ulaşan erkeklerin büyük bir bölümü, bunu boşalma kontrolünün yetersizliğine veya aşırı hızlı bir şekilde uyarılmaya bağlıyormuş.

Ohio’daki Alpha Male Medical Institute’ün Medikal Direktörü Rob Kominiarek, “Sevgilinin daha uzun süre dayanabilmesine yardımcı olmak için cinsel birleşmeyi yavaşlatabilir veya kısa bir süreliğine içinden çıkmasını sağlayıp penisini kök kısmından hafifçe sıkarak çok yaklaşan orgazmını erteleyebilirsin. Böylece işinize keyifle devam edebilirsiniz” diyor.

Partnerin de muhtemelen bu ufak gecikmeyi sorun etmeyecek ve senin de mutlu sona ulaşmak için yeterli zamanın olacak. Çifte mutluluk diye buna denir!

