EPSOM TUZU MUCİZESİ





Epsom tuzu doğal olarak oluşan bir mineraldir. Magnezyum sülfat sülfür ve oksijen içeren ve evde çok alanda kullanılabilen bir inorganik tuzdur. Bu tuzu kullanabileceğin o kadar çok alan var ki, sen de şaşıracaksın.

Zor bir gün geçirdin. Banyona bir fincan Epsom tuzu ekle, göreceksin seni inanılmaz rahatlatacak. Epsom tuzu, rahatlatıcı özelliğinin yanı sıra cildi yumuşacık yapar, boğaz kaslarını rahatlatır. Magnezyum ve sülfat bedenini sakinleştirmek için mükemmel bir seçimdir.

Peki Epson Tuzu’nun başka nelere faydası var?

1- Sağlıklı meyve ve sebze üretmek için megnezyumun çok yararı var. Bunun için bir çorba kaşığı epsom tuzunu 3 litre suyun içine karıştır. Meyve veya sebzelerini bu suyla sula.

2- Cildinin pul pul olmasını engellemek için magnezyum ve sülfat, cilt üzerinde etkili bir temizleyicidir. Yüz temizleyicisinin içine bir tutam epsom tuzu ekle. Cildinin pürüzsüz olmasını sağlarken ince çigilerin oluşmasını da önlersin.

3- Banyonda sürekli yıkanmaktan dolayı sert su lekeleri oluşur. Bu lekeleri çıkarmak o kadar da kolay değildir. Epsom tuzu ile banyonu ovarsan, su lekelerinden eser kalmadığını göreceksin.

4- Boş kavanozlarının üzerine sprey yapıştırıcı sık. Ardından elinle üzerine epsom tuzu serp. Işıl ışıl, şık ve dekoratif kavanozlara sahip olacaksın.

5- Eline kıymık battığında imdadına yetişir. Bir buçuk su bardağının içine bir tatlı kaşığı epsom tuzu koy. Karıştır ve elini bu karışımın içine batır. 20 dakika tuttuktan sonra cildinin yumuşadığını ve kıymığı daha kolay çekebildiğini göreceksin.

6- Saçlarının sağlıklı ve bakımlı olması için eşit miktarda epsom tuzu ile saç kremini karıştır. Bu karışım ile saçının derisine masaj yap ve 10 dakika süreyle beklet. Duruladıktan sonra saçlarındaki farkı hemen göreceksin.

7- Sümüklü böcekler veya salyangozlar, bahçeleri olan kişilerin büyük sorunu. Bahçede ne ekilse yiyip bitirirler. Onların istilalarından kurtulmak için gelmelerini istemediğin yerlere epsom tuzu serp.

8- Çamaşırlarının doğal bir şekilde yumuşak olmasını istiyorsan, durulama suyuna epsom tuzu ilave et.

9- Eğer ishal sorunun varsa, bir bardak suyun içine bir çay kaşığı epsom tuzu koy ve iç. Sorununu gidereceksin.

10- Detoks yapmak için ideal. Sıcak bir banyo her zaman ruhuna ve bedenine iyi gelecektir. Küvete iki bardak Epsom tuzu ekle ve içinde 10 dakika boyunca yat. Vücudundaki tüm toksinler, sülfat sayesinde dışarıya çekilecektir. Ayrıca vücudundaki ağır metalleri de alacaktır. Ayaklarını dinlendirir. Uzun saatler ayakta kalıyorsan Epsom tuzu banyosu ile hem ayaklarını dinlendir hem de tüm kaşıntıyı yok et.

11- Epsom tuzları ile dişlerini fırçalaman halinde dişlerin bembeyaz olacak. Ayrıca boğaz ve ağız gargarası olarak da kullanabilirsin.

12- Kuru ciltler için mükemmeldir. Cildi yumuşatır ve cildi besler. Kullanırken epsom tuzu ile eşit miktarda zeytinyağı karıştır. Fareleri uzaklaştırır. Çöp kutusu evinin dışında ise farelerin gelmemesi imkansızdır. Eğer çöp kutusunu etrafına epsom tuzu serpersen, fareler kokudan rahatsız olacak ve çöpüne gelmeyecektir.

13- Vücudun bir yerini çarptığın zaman morarır ve ağrır. İki yemek kaşığı epsom tuzunu bir fancan suyun içine döküp karıştır. Sonra bu karışıma batırdığın bezi morlukların üzerine koy. Morluk ve ağrı hızlı bir şekilde yok olacaktır.

