ENGİNARI SEV!





Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaşanan yorgunluk ve halsizlik şikayetlerin üstesinden, vitamin ve mineral içeriği bakımından zengin olan enginarı tüketerek gelebilirsin. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Şafak, güçlü bir antioksidan kaynağı olan enginarın yorgunluk hissini azaltmada etkisinin büyük olduğunu söylüyor.

Uzun yıllardır birçok akademik çalışmaya konu olan enginar, kalp ve mide sağlığını korumda etkin bir görev üstleniyor. Genellikle Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yetişen enginarın günümüzde yemeklerde daha çok içi kullanılıyor. Fakat enginar yapraklarının da en az içi kadar faydalı olduğu bilinmesi gerekiyor. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan enginar, aynı zamanda hücre yenileme özelliği taşırken yaşlanma etkilerini de geciktiriyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini desteklerken, vücuttaki toksinlerin de atılımını sağlıyor.

Sindirim sisteminin işleyişini hızlandırıyor

Lifli bir yapıya sahip olan enginarın 100 gramı ortalama 1,2 gram posa içeriyor. Vücudunun günde ortalama 25 gram posa ihtiyacı duyduğunu göz önünde bulundurursan, enginar sağlam bir lif kaynağı. 100 gramı yalnızca 67 kalori içeren bu sebze, midenin boşalmasını geciktirmesi ve tok tutma özelliğiyle diyetleri destekliyor. Ayrıca bağırsak tembelliklerini gidererek sindirim sisteminin işleyişini de hızlandırıyor. Düzenli tüketildiğinde beslenme bozukluğu ilişkili kolesterole de çözüm sağlıyor.

Kan şekerinde yaşanan iniş çıkışları düzenliyor

Halk arasında “karaciğer dostu” olarak bilinen enginar, vücutta biriken alkolün atımını kolaylaştırıyor. Kilo artışı ve çeşitli ilaçların kullanımı sebebiyle zamanla karaciğerde yağlanma problemiyle de karşılaşılabiliyor. Enginar aynı zamanda bu yağlanmanın önüne geçme konusunda da epey etkili. Bunun yanı sıra, yapılan bazı çalışmalar, enginarın kan şekeri üzerinde olumlu etkileri olduğu sonuçlarını gösteriyor. Düzenli enginar tüketimi, kan şekerinde yaşanan iniş çıkışları düzenliyor.

Enginardan tam anlamıyla faydalanabilmek için…

Enginarın faydalarını bilmek yeterli değil, nasıl pişirilmesi ve nasıl tüketilmesi gerektiği de önem taşıyan noktalardan. Enginarın pişirme süresini, diğer sebzelerde olduğu gibi kısa tutmalısın. Çünkü B1, B2 ve B6 vitaminleri ısıya hassas vitaminlerdir ve sebzeler uzun süre ateşe maruz kaldığında bu vitaminlerde kayıp yaşanır. Genel olarak zeytinyağlı yemek olarak hazırlanan enginarı ayrıca az yağlı şekilde pişirmelisin. Çünkü bu sebzenin içeriğinde bulunan A vitamininin vücut tarafından kullanılabilmesi için zeytinyağını tercih etmelisin. Ortalama bir enginar için kullanılacak bir tatlı kaşığı zeytinyağı, yağda eriyen vitaminlerin vücut tarafından kullanılmasını sağlıyor.



