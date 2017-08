ENERJİNİ ZİRVEDE TUTACAK MEYVE SEBZE VE MİKROBESİNLERLE TANIŞ

Yorgunluğuna nasıl son verirsin? Günlük hayat herkesi yoruyor. Bu koşturmaya direnmenin, bedenimizi dinç tutmanın yolu ise doğru sebze meyvenin yanı sıra mikrobesin ve lif kaynaklarını gereken miktarda tüketmekten geçiyor. Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer, 9 maddede vücudu daha enerjik kılacak besinleri sıraladı.

Sebze ve meyveler beslenme piramidinde önemli yer tutuyor. Ancak bilmediğimiz bir şey var: sebze ve meyveler büyük oranda sudan oluşur ve günlük enerji ihtiyacımızın küçük bir kısmını karşılarlar. Bu noktada devreye karbonhidrat, lif ve mikrobesinler olarak adlandırdığımız vitamin ve mineraller girer. Herbalife Beslenme Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer, hangi besinlerin ne kadar tüketilmesi gerektiğini madde madde açıkladı:

ENERJİ DEĞİL MİKROBESİN KAYNAĞI: MEYVE VE SEBZELER

Folik asit, A vitamini, E-C ve B kompleks vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, selenyum, çinko ve diğer antioksidan özellikli bileşiklerden bolca bulunduran meyve ve sebzeler konu enerjiye gelince biraz yetersiz kalsa da, zararlı maddelerin vücuttan atılmasında önemli rol oynar. Neticede meyve ve sebze yönünden zengin bir diyet, enerjik ve dinç bir yaşama giden yolda büyük önem taşır. Kahvaltıda yulaf ezmesi, yulaflı gevrek ya da müsli tercih edebilirsiniz. Bu besinler hem düşük glisemik indeksleri hem de zengin kalsiyum, potasyum, magnezyum ve B kompleks vitaminleri içeriğiyle kan şekerinde ani yükselmelere neden olmaksızın enerji seviyenizi yükseltir, güne dinç başlanmasını sağlar.

C VİTAMİNİ YAĞ YAKMAYA YARDIMCI

Karbonhidrat ve lif açısından böylesine zengin bir kahvaltıya eklenecek çilek ve muz dilimlerinin yanında taze sıkılmış bir bardak portakal suyu, yüksek miktarda C vitamini ve potasyum almanı sağlar. Ayrıca C vitamininin vücutta yağ yakılarak enerji üretilmesinde rol oynayan “karnitin” metabolizmasında da görev aldığını belirtelim. Muz ise enerji sağlayan bir karbonhidrat kaynağıdır. Bir dipnot: Meyve sularını tüketmeden hemen önce sıkıp hazırlayarak alacağın faydayı maksimize edebilirsin! Her öğünde yeşil yapraklı bitki tüketmek son derece önemli. Zira yeşil yapraklı bitkiler, vücuttaki atık maddelerden kurtulmayı hızlandırır. Kahvaltıda salatalık, yeşil biber, marul, maydanoz, dereotu, roka ve tere ile tabağını süsleyebilir; diğer öğünlerde lahana, brokoli, pazı, ıspanak ve kuşkonmazı ister ana yemek olarak, isterseniz et ve balığın yanında tüketebilirsin. Böylelikle karaciğerine büyük bir iyilik yapar, vücuttan toksik maddeleri atmasına yardımcı olursun. Malum, karaciğer müthiş bir fabrikadır ve ne kadar yoğun çalışırsa biz de o derece yorgun hissederiz… Karaciğerin sevdiği bir diğer besin kesinlikle enginardır. Bu mucizevi sebze karaciğer hücrelerinin yenilenmesinde büyük pay sahibi. Enginarın C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketildiğinde daha da faydalı olduğunu belirtmek gerekiyor. Sarımsak, antioksidan özelliği ile hücre metabolizmasına önemli derecede katkıda bulunur.

YAŞLANMAYA KARŞI DOMATES, KALP VE DAMAR SAĞLIĞI İÇİN KEREVİZ!

Yaşlanmaya karşı en büyük destek, domateste saklı: likopen! Öte yandan sabah uyandığında ya da günün sonunda vücudunda şişlik ve ödeme rastlarsan ya öğününe maydanoz ekle ya da bir miktar maydanoz suyu hazırlayıp tüket.

Genç insanların dâhi sıklıkla kalp ve damar problemleriyle karşılaştığı bir dönemdeyiz. 2015’te Meşhed Üniversitesi Bilim Merkezi’nin ortaya koyduğu çalışma, kerevizin kandaki kötü kolesterolü düşürdüğünü, aynı zamanda yüksek tansiyonu da düşürmeye yardımcı olduğunu gösterdi.

Meyveler su, vitamin ve mineraller açısından olduğu kadar şeker açısından da zengindirler. Yine de yazın bolca şeftali, kayısı, kavun ve karpuz tüketmek susuzluğu giderip kaybedilen minerallerin yerine konmasına yardımcı olur.

Unutulmamalıdır ki meyveler sağlam birer lif kaynağıdır ve hem ana hem de ara öğünlerde meyve tüketerek kan şekerini dengede tutmak, aktif ve enerjik kalmanızı sağlar!