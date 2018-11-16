ENERJİNİ YÜKSELTMEK İÇİN NELER YAPMALISIN?



Enerjini yükseltmen için ufak ama etkisini kısa sürede gösteren öneriler veriyoruz. Bize kulak ver!

Düzenli uyku saatleri belirle ve bu saatlere sadık kal. Yeterli uyku, gün boyunca enerjik kalmana yardım eder. Günde yedi-sekiz saat uyumaya özen göster.

Akşam yatmadan önce ve sabah kalkınca odanı mutlaka havalandır. Oksijen seni daha enerjik kılar.

Dinç hissetmek için sabahları ılık bir duş al. Ne kadar iyi hissettirdiğine şaşıracaksın!

Haftada en az üç gün açık havada tempolu yürüyüş yap. Aktif olmak yorgunluğa karşı seni koruyacaktır.

Kahvaltıyı atlama. Yeterli protein içeren bir kahvaltı, gün içinde enerji dengeni sağlamana yardımcı olur.

Gün içinde yeterli miktarda sıvı almayı ihmal etme. Masandan suyunu ve gün içinde de bitki çaylarını eksik etme.

Çok uzun saatler aç kalmamaya özen göster ve ara öğünlerinde sana enerji verecek, sağlıklı seçimler yap. Badem, fındık gibi yağlı tohumlar; magnezyum ve B grubu vitaminleri sayesinde enerji sağlamaya yardımcı olur. Fıstık ezmesi ve muz ikilisi de iyi bir seçenektir.

Günlük beslenmende antioksidan kaynağı taze meyvelere yer ver. Yaban mersini, çilek, ahududu, böğürtlen ve limonu sofrandan eksik etme.

Omega-3 almak için haftada en az iki kez balık tüket.

