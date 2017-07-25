ENERJİ İÇECEĞİ TÜKETİRKEN DİKKAT ETMEN GEREKENLER VAR





Enerji içeceğiyle kendine geliyorsan, yorgunsan bitkinsen ve spor öncesinde de tüketiyorsan dikkat etmen gereken bazı şeyler var.

Enerji içecekleri; bazen yorgunluk hissi ile birlikte, bazen spor esnasında bazense uykunuz geldiğinde hem uyanık tutsun hem de enerji versin düşüncesi ile başvurulan sıvılardır. Enerji içeceklerinde bulunan yüksek derecede kafein kan basıncını artıracağı için kalp çarpıntısı ve baş ağrısı gibi semptomlar görülmesine neden olabileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Özellikle 18 yaş altı çocuklar ve gebelerde birçok yan etkiyi beraberinde getireceği için tüketimi önerilmez” açıklamasında bulunuyor.

Enerji içecekleri genellikle yüksek dozda kafein yanında efedrin, guarana, taurin, karnitin, inositol, glukoronolakton, şeker ve etanol barındıran içeceklerdir. Enerji içeceklerine etanol dışarıdan ilave edilmese de bileşenin doğal yapısında veya üretim aşamasında oluşabileceğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir “Aynı zamanda yapılarında kullanılan asesülfam ve aspartam kombinasyonlu yapay tatlandırıcılar uyku sorunları, karın eklem ağrıları ve migren gibi durumlara sebebiyet vermektedir. Yüksek kafein aynı zamanda vücuttaki suyu atacağı için vücutta sıvı kaybı yaratır bu da kişilerde gözlerde batma, hızlı kalp atışı ve baş ağrılarına sebep olur” dedi.

Şeker, hipertansiyon ve böbrek yetmezliği olanlar enerji içeceği tüketmemeli

Özellikle 18 yaş altı çocuklar ve gebelerde birçok yan etkiyi beraberinde getirdiği için enerji içeceğinin tüketilmesinin önerilmediğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir “Bu etkilerin başında düşük doğum ağırlığı geliyor. Aynı zamanda şeker içeriğinden dolayı diyabetlilerde, kan basıncında yarattığı sorunlar ile ilgili hipertansiyon hastalarında, su atıcı etkisinden dolayı kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanımı önerilmiyor” şeklinde konuştu.

Yaz döneminde mineral eksikliği nedeniyle yorgunluk hissi meydana gelebilir

Özellikle yaz dönemi gibi mineral eksikliğinin doğabilecek sıcak günlerde, eğer yorgunluk ve enerji düşmesi ile ilgili bir şikâyet oluyorsa sade maden suyu ile birlikte tüketilecek ayran veya kefirin, enerji içecekleri yerine kullanılabilecek daha sağlıklı alternatif olabileceğini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir evde sağlıklı enerji içeceği yapılışını anlattı.

Sağlıklı Enerji İçeceği Tarifi Yapılışı:

+ 1 çay bardağı sade maden suyu

(Karışımı blenderdan geçirmek yeterli olacaktır.)

+ 1.5 bardak süt

+ 1 orta boy muz

+ 15 adet dövülmüş badem veya fındık

+ 1 tatlı kaşığı tarçın

