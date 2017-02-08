ENDONEZYA’DAN TÜRKİYE’YE…





Toprak ananın tam da istediği gibi, tüm doğallığı ve faydasıyla ağaçtan toplandıktan sonra hiçbir işlem görmeyen Cocomambo hindistan cevizleri artık İstanbul’da.

Endonezya’nın doğu Java adasının volkanik topraklarında okyanus esintisiyle olgunlaşan Cocomambo hindistan cevizleri, yüzyıllardır bu işi yapan bir ailenin emeğiyle toplanıyor ve tüm zenginliğini doğanın sakladığı biçimiyle Cocomambo tarafından Türkiye’ye getiriliyor. Kendi deyimiyle bir globetrotter (dünya gezgini), CocoMambo’nun kurucusu Ayşe İyigündoğdu, hindistan cevizi tutkusunu seyahatleriyle özdeşleştiriyor. El Salvador’un okyanus kıyısında bir hamakta, çok keyifli bir arkadaş ortamında, buz gibi bir hindistan cevizinin suyunu yudumlarken bu doğa harikasını Türkiye’ye getirmeye karar vermiş. ‘Hiçbir işlem görmemiş bir hindistan cevizini tuttuğun zaman sanki toprağa dokunuyorsun,’ diyor. ‘Ben sadece bir aracıyım, bu kadar doğal ve faydalı bir meyveyle Türk insanını tanıştırmak istiyorum.’

CocoMambo ürünleri piyasadaki diğer hindistan cevizleri ve sularının aksine, özenle seçilmiş ve tamamiyle katkısız. Dünyanın en kaliteli hindistan cevizlerinin yetiştiği Surabaya bölgesinde toplanan meyveleri deneyimlemek ise sana kalmış. İstersen bir tirbüşon yardımıyla meyvenin gözlerinden birini açarak içine bir pipet yerleştirebilir ve CocoMambo’nu yudumlayabilirsin. İstersen içini açıp meyvesini sıyırabilirsin. Vücuduna bu iyiliği yaptıktan sonra bir de çok basit bir tarifle kendi öz ve doğal hindistan cevizi yağını elde edebilirsin. Cocomambo her mevsim senin hayat stiline ayak uyduruyor, seni ferahlatıyor, iyileştiriyor ve güzelleştiriyor, üstelik bunları hiçbir katkı maddesi kullanmadan, doğanın sana sunduğu şekliyle başarıyor. Cocomabo’nun keyfini iş davetlerinde veya evinde, spor, yoga veya meditasyon sonrası, ya da keyifli bir arkadaş toplantısı sırasında çıkarabilirsin. Yepyeni yemek tariflerind e, ferah kokteyllerde bu lezzetli mucizeden faydalanabilirsin. Kendi tropik deneyimini yaratmak senin elinde.

CocoMambo hindistan cevizleri düşük asiditesi, düşük yağ ve şeker oranı, yüksek potasyum ve magnezyum içeriği ile iyileştirici ve önleyici antioksidan ve elektrolitleriyle doğadaki en faydalı suyu barındırıyor. Vücudu dengeleyici, diyabeti önleyici, kan basıncını normalleştirici, mide rahatsızlıklarını iyileştirici, içerdiği zengin potasyumla da rahatlatıcı suyu ve meyvesi ile cilt ve saç için onarıcı yağıyla tam bir doğa harikası.

CocoMambo bir de kişiye özel! İsmin, hashtagin, logon veya aklına gelebilecek herhangi bir tasarımla kişi ve kuruma özel olarak lazer yardımıyla damgalanan CocoMambo’lar düğün, davet, marka lansmanları ve partiler için de keyifli bir alternatif sunuyor.

CocoMambo’yla her mevsim kendi tropik deneyimini yaratmaya, volkanik toprakların tüm bereketini içinde barındıran bu doğal meyvenin tadına bakmaya, ve hayatında özel bir sayfa açmaya hazır mısın? Çünkü hayat CocoMambo’yla çok daha keyifli!

CocoMambo hakkında daha fazla bilgi almak için info@coconutmambo.com

