Endometriozis konusunda bilgilerini gözden geçirmeye ne dersin?

ABD Endometriozis Vakfı tarafından “Yılın Uluslararası Endometrozis Kahramanı” seçilen Prof. Dr. Cihat Ünlü, üreme çağındaki her 10 kadından birinde görülen ve giderek yaygınlaşan endometriozisin yaşam kalitesini ciddi boyutlarda düşürmesinin yanı sıra anne olmayı da önleyebildiğini söylüyor.

Histeriden endometriozise…

Endometriozisin tarihi çok eskiye dayanıyor. Öyle ki eski Mısır ve Yunanlılarda endometriozis hastalığına dair çok sayıda kanıtlar mevcut. Ancak şiddetli ağrı çeken kadınlar yüzyıllar boyunca ‘histerik’ olmakla suçlanmışlar. Yine Ortaçağ ve öncesi dönem bulgularında, bu kadınların tedavi amacıyla ayaklarından asılıp, tepe üstü tutuldukları (hastalıklı kan rahimden akıp gitsin diye) benzer uygulamalar yapıldığı görülüyor. Prof. Dr. Cihat Ünlü günümüzde endometriozis tedavisinde yüz güldüren sonuçlar alındığını belirterek; kitle büyümesi önlenebildiğini, hastaların yaşam kaliteleri yükseltilebildiğini ve anne olmalarının sağlanabildiğini söylüyor.

İnfertilitenin en önemli sebeplerinden biri

Halk arasında ‘çikolata kisti’ olarak bilinen endometriozis rahmin iç tabakasında bulunması gereken endometrium dokusunun karın boşluğu gibi rahim dışında yerleşmesi ve o bölgede hastalık oluşturması sonucu gelişiyor. Prof. Dr. Cihat Ünlü, endometriozisin başta şiddetli adet sancıları, aşırı kanama ve cinsel ilişkide ağrı gibi şikayetler olmak üzere pek çok soruna yol açtığına dikkat çekerek, “Endometriozisin oluşturduğu bir başka önemli sorun ise kadınlarda doğurganlığı tehdit etmesi. Öyle ki infertilite kliniklerine başvuran 2 kadından birinde endometriozis tespit ediliyor” dedi.

Tanı konulması 5-10 yılı bulabiliyor

Endometriozis belirtileri ile şiddetinin, tümörün yerleşmiş olduğu bölgeye ve yayılma durumuna göre farklılık gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Cihat Ünlü, “En tipik belirtileri şiddetli adet sancıları, aşırı adet kanamaları ve cinsel ilişkide ağrıdır. Ancak adet dönemindeki ağrılar ve şiddetli kanamalar olağan kabul edildiği için maalesef hekime zamanında başvurulmuyor1 diye konuştu.

Endometriozis tanısı konuluncaya dek 5-10 yıl gibi uzun bir zaman kaybı yaşandığını belirten Prof. Dr. Ünlü, erken tanı konulduğunda endometriozisin ciddi sorunlar oluşturması önlenebildiğini söylüyor. Ayrıca, her genç kızın ilk reglinden sonra jinekolojik muayenlerini yaptırmasını ve 20 yaşından itibaren de yıllık kontrollerini aksatmaması gerektiğini öneriyor.