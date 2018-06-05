ENDİŞEYE LÜZUM YOK





Parkta veya grup içinde egzersiz yapmaktan çekiniyor musun? Dışarıda koşarken herkes sana bakıyormuş gibi mi geliyor? Rahatla ve tavsiyelerimize kulak ver.

Konu egzersize gelince çoğumuz daha aktif olmak istediğimizi söylüyoruz. Ama zaman, bütçe, yargılanma korkusu ve bedensel endişeler gibi nedenler yüzünden milyonlarca kadın, ev dışında egzersiz yapmak konusunda çekimser kalıyor. Çünkü topluluk içinde egzersiz yapmak, en dışa dönük insanlarda bile anksiyeteye neden olabiliyor. Kişisel Egzersiz Eğitmeni Luke Hughes, “Konu işimiz, ilişkilerimiz ve arkadaş gruplarımız olunca genelde her şey yolundaymış gibi davranmaya çalışırız ve kendimizden emin dururuz. Ancak konu egzersiz olunca söylediklerinden çok yaptıkların esas alınır. Belli bir ağırlığı kaldıramıyorsan veya bir mesafeyi koşamıyorsan, bu konuda kimseyi -en azından kendini- kandıramazsın” diyor.

Peki, egzersiz endişeni yenmek için ne yapmalısın? Elbette bir yerden başlamalısın. Hughes, kendini daha iyi hissedeceğin kadar güçlü ve fit olmak üzere bir program yapmanı ve ona uymanı tavsiye ediyor: “Kişisel eğitmenler tam da bu yüzden çok popüler. Çünkü sana doğru yolda olup olmadığını söyleyebiliyorlar. Eğer seni kontrol eden biri varsa, gizlin saklın olamaz. Kendine güvenmek için çalışman gerek.”

Yeni bir spor salonuna yazılmak veya ormanda koşuya çıkmak gibi konularda kafanda soru işaretleri varsa endişelenme. Hepsi için bir çözümümüz var!

“Yeni Bir Spor Salonuna Yazıldım”

Yeni bir spor salonuna başlamak, egzersiz kaygısı geliştirmene sebep olabilir. İlk iş olarak ekipmanları tanıman, havluların yerini ve duşu nasıl kullanman gerektiğini öğrenmen gerekiyor. Hepsini öğrensen bilsen bile, alnında “yeni başladım” yazıyor gibi hissedebilirsin.

BUNU DENE Bu durumdaki kaygını, başlamadan önce mekânla ilgili biraz araştırma yaparak azaltmayı deneyebilirsin. Sosyal medyada salona ait etiketleri, fotoğrafları, paylaşım ve yorumları incele. Hollywood yıldızlarını çalıştıran Kişisel Egzersiz Eğitmeni David Kingsbury, “Halter kaldırmak ilgini çekmiyorsa, ağırlık egzersizlerine odaklanan bir salon senin için uygun olmayabilir” diyor ve ekliyor; “Karşı cinsin olduğu ortamlarda rahat çalışamıyorsan, kadınlara yönelik salonları araştır. Kayıt olmadan önce bir günlük veya haftalık deneme paketi al ve orada rahat edip edemeyeceğine bir bak.” Yine de endişeliysen, salona ilk ziyaretini yoğun olmayan bir gün ve saatte yapmaya çalış.

“Soyunma Odasında Rahat Değilim”

Çantanı hangi dolaba koyduğunu unutmak, soyunma odasında yaşayabileceğin birçok sorundan sadece birisidir. En kötüsü de az önce spinning dersindeyken karın kaslarına hayran olduğun ve kendini Bridget Jones gibi hissetmene neden olan o fit kadının önünde soyunmak zorunda kalmak olabilir. Kingsbury, kendimizi hep giyinik olarak düşündüğümüzü veya giyinik halimizin imgesinden yola çıkarak kendimize güven oluşturduğumuzu belirtiyor. Bu yüzden kıyafetlerini çıkarınca, geriye stres ve endişe kalabiliyor.

BUNU DENE Odağını vücudundan uzaklaştır ve onun yerine bugünü egzersize ayırdığın için kendinle gurur duy. Görünüşünden endişe ediyor olabilirsin ama emin ol başkaları da ediyor. Soyunma odasında herkesin amacı bir an önce üzerini değiştirip çıkmaktır. Gerçekte kimse kimseyi inceleyecek durumda olmaz. Şunu asla aklından çıkarma: Sağlıklı beden herkeste farklı görünür ve tek bir sağlıklı beden tipi yoktur.

“Ağırlık Antrenmanları Beni Ürkütüyor”

Ağırlık antrenmanlarına yeni başladıysan, ağırlıkların olduğu tarafa ilerlemek ürkütücüdür ve egzersiz kaygını tetikleyebilir. Bunu yenmenin en iyi yolu ise oraya belli bir rutinini tamamlamak için gitmektir.

BUNU DENE Kingsbury, “Kendine güvendiğin bir planla hareket ediyor olmak, sana oldukça yardımcı olur. Egzersiz eğitmeninin rehberliği ya da egzersiz planın doğrultusunda hareket edebilirsin” diyor. Eğer salonda ağırlık çalışan kişilerle konuşabilecek kadar rahat hissediyorsan, onlara nasıl bir program uyguladıklarını sorabilirsin. Seninle bilgilerini paylaşma konusunda ne kadar istekli olduklarını görünce şaşıracaksın. Unutma, kaçmak yok: Antrenmanına doğru oranda ağırlık hareketleri eklemek hem kendine güvenini yükseltir hem de kas oluşumunu destekler.

“Kendimi Diğerleriyle Kıyaslıyorum”

Bazı kadınlar grup derslerini motivasyon kaynağı olarak görür ve sınıfta en öne geçerler. Herkesle konuşur ve dersin en iyisi olmaya çalışırlar. Bazılarının da ağzını bıçak açmaz, en arkaya giderler ve kimsenin görüş açısına girmemeyi umarlar. Grup derslerinde -özellikle derse yeni başladıysan ve herkes birbirini önceden tanıyorsa- kendini başkalarıyla kıyaslaman çok normal.

BUNU DENE Öncelikle endişeni yenmek için herkesin buraya yeni başladığı günler olduğunu aklından çıkarma. Kendini eleştirmek yerine kendinle ilgili güzel şeyler düşün. Kingsbury, sadece derse gelmenin bile bedenin ve zihnin için iyi bir şey yaptığının göstergesi olduğunu söylüyor ve bunun için kendini tebrik etmen gerektiğini ekliyor: “Sınıftaki daha fit kadınları kıskanmak yerine onları kendi hedeflerine ulaşmak için ilham kaynağı olarak gör.”

“Dışarıda Koşmaya Utanıyorum”

Açık havada koşmak sık yaptığın bir şey değilse, endişe etmen normal. Kendine güvenerek koşamıyorsan, bunun sebebi genellikle etrafındaki insanların seni izlediğini ve yeteneğini, vücudunu, hatta kıyafetini yargıladıklarını düşünmendir. Beslenme Psikolojisi Koçu Mel Wells, “Gerçek şu ki dışarıda koştuğunu gören herkes, içten içe kendilerinin de çıkıp koşmak istediklerini fark eder” diyor ve ekliyor; “Emin ol seni yargılamak yerine gıpta ile bakıyorlar ve ‘Kesinlikle egzersize başlamalıyım’ diye düşünüyorlar! Koşuya çıkan birini görünce onlara özenenlerin sayısı, inan tahmininden daha fazla.”

BUNU DENE Yapman gereken şey belli: Sadece antrenmanına odaklan ve seni motive edecek güçlü bir şarkı listesi oluştur. Böylece etrafındaki kişilere odaklanmayacak, seni mutlu eden ve enerjini yükselten bir karar verdiğin için kendini bir kez daha tebrik edeceksin.

Bir tavsiyemiz daha var: Doğru koşu ekipmanına sahip olduğuna emin ol ve tanıdığın bir muhitte koş. Rotanı önceden çiz, nereye gideceğin baştan belli olsun. Tek başına koşma fikrine yine de sıcak bakmıyorsan, grup koşuları için bir koşu kulübüne üye olabilir ya da yakın bir arkadaşınla koşmayı deneyebilirsin. Son olarak, eğer koşuya yeni başladıysan, mutlaka konuyla ilgili önceden bilgilen ki sakatlık riskini en aza düşür.

“Maratona Katılmakla Hata mı Ettim?”

Maraton veya triatlon gibi kalabalık organizasyonlara katılmak muhteşem gibi görünse de heyecanlanıp strese girmene sebep olabilir. Organizasyon öncesinde doğru bir antrenman programı takip etmen çok önemli. Hatta kendini yalnız hissetmemen için organizasyona bir arkadaşınla yazılmayı da düşünebilirsin.

BUNU DENE Yarışa katılırken egzersiz kaygısını yenmenin en iyi yolu, hedefine ve amacına odaklanmak. Wells, orada bulunma amacını ve neden bu işe kalkıştığını asla aklından çıkarmamanı söylüyor: “Senin de herkes kadar orada bulunmaya hakkın var. Herkes ortak bir amaç için orada bulunuyor ve birbirini destekliyor. Yarış başlamadan önce kendine odaklanmak için zaman tanı ve derin nefesler al.” Unutma: Konfor alanından çıkıp maratona veya bu tarz bir organizasyona katılmak, büyük bir adımdır. Ve bu yüzden kendinle gurur duymalısın. Neden mi? Çünkü çoğu insan senin sahip olduğun güvene veya cesarete ne yazık ki sahip değil!



