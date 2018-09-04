ENDİŞE KUMKUMASI



Şimdi sana “endişelenme” diyeceğimizi sanıyorsan yanılıyorsun, çünkü endişelenmek faydalı da olabiliyor. Kulağa garip geldiğinin farkındayız. Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırma, endişeli hissetmenin bazı şeyleri hatırlamamıza yardımcı olduğunu gösteriyor. Çünkü negatif hissettiğimizde (aşırı olmamak kaydıyla) nesnel bilgiler bile zihnimizde duygusal bir etiketle kayıt oluşturuyor. Bu da bilgileri hatırlamamızı kolaylaştırıyor. Tabii endişe oranını da güvenli bir seviyede tutman gerek. WH Amerika ekibinin aşağıdaki tavsiyelerine kulak ver:

TRACY MIDDLETON- Sağlık Direktörü

“Seni strese sokan duygunu adlandır. Ardından bu duyguyu ‘Merhaba korku’ ya da ‘Ne yaptığını biliyorum özgüvensizlik’ gibi cümlelerle selamla. Bunu sözlü olarak dile getirebilir ya da zihninden geçirebilirsin. Duygularını adlandırmak ve onlarla yüzleşmek, zayıflamalarına yardımcı oluyor.”

GABRIELLE PORCARO- Editör

“Olabilecek en kötü şeyi sesli olarak dile getir. Ağzından çıktıktan sonra olma ihtimalinin ne kadar düşük olduğunu sen de fark edeceksin!”

MARISSA GAINSBURG- Kıdemli Editör

“Ben endişelendiğimde, öncelikle durumu iyiye çevirmek için o an ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Aklıma bir şey geliyorsa, yapıyorum. Eğer bir şey gelmiyorsa, ‘Bu konuyu sonra düşüneceğim’ diyorum. Bu, konuyu o an için askıya almama ve ihtiyaç duyduğumda tekrar gündeme getirmeme yardımcı oluyor.”

