EN TEHLİKELİ SEKS POZİSYONU HANGİSİ?





Aşk bir savaş alanı gibidir ve bazen insanlar yaralanırlar. Bu pozisyona çok yaklaşmamak sıkıntıları azaltabilir.

Sit-comların kötü şakalarının konusu haline gelmiş olabilir, tecrübesizlerin sarıldıkları pozisyon olabilir fakat misyoner hala bir avantaja sahip. Özellikle erkekler için.

Yeni bir araştırmaya göre kadınların üstte olduğu ‘cowgirl’ gibi pozisyonlar yatak odasında gerçekleşen penis kırıklarının yarısından sorumlu.

Doggy style %29 ile acil servise taşınma listesinde ikinci sırada.

Advances in Urology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, 13 yıl boyunca Brezilya’da acil servislere penis kırıklarıyla getirilen hastaların sonuçları da bu bulgularla örtüşüyor.

Araştırmacılar sonucu şöyle açıklıyor: “Araştırmamız kadınların üstte olduğu cinsel ilişki pozisyonlarının penis kırılmaları açısından potansiyel olarak en riskli durumda olduğunu gösteriyor.”

“Bizim hipotezimize göre kadınlar üstte olduklarında hareketi kontrol ederler ve erekte penisin üzerine bütün ağırlıklarıyla düşerler. Bu durumda yanlış bir penetrasyon yolu olsa da, düzeltmek mümkün olmaz ve bunun sonuçları kadınlarda minör ağrılarken, erkeklerde majör, ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir.

“Tersine, hareket kontrolünün erkeklerde olduğu pozisyonlarda, ağrı yaratabilecek bir durum yaşandığından penisi ve hareketi durdurmak daha kolay olacaktır.”

Maalesef araştırmalar gösteriyor ki bazı erkekler, ilişki sırasında o kırılma sesinin duyuyor olsalar bile tıbbi yardım almak için 6 saate kadar bekleyebiliyorlar.

Harvard University’de psikoloji ve insan cinselliği üzerine çalışan Dr Justin Lehmiller’e göre penil kırık vakalarının çoğu (ereksiyon olunduğunda kan dolu tüplerin kopması) şiddetli seksler sırasında yaşanmakta.

University of California, San Francisco’nın araştırmasına göre eğer şaft üzerinde çok fazla veya çok sık aşağı yönlü baskı uygulanırsa, bir dirsek ya da diz gibi, penis de normal limitleri zorlayıp esneterek sakatlanabilir.

Tabii misyoner pozisyonu da tam olarak güvenli değil. Hastaneye yapılan başvuruların %21’i de bu pozisyondan gerçekleşmekte.

Kaynak: Men’s Health Türkiye

