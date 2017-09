EN ‘SIKI’ ANLARINDA SENİNLE: TIGHTCLUB

Her an her yerde, hayatın temposuna en iyi şekilde ayak uydurmak, mücadeleye en iyi performansıyla katılmak isteyenlerin arayışı, TightClub ile son buluyor. Yeni aktif performans giyim markası TightClub, yalnızca ürün teknolojisi ve tasarımıyla değil, aynı zamanda başlattığı aktif yaşam hareketiyle dikkat çekiyor.

Geniş ürün koleksiyonunda, yürüyüş ve koşudan yoğun kardiyoya, gündüz koşuşturmacasından, dansla dolu enerjik bir geceye sonsuz hareket imkanı ve şıklık sunuyor.

TightClub Sonbahar-Kış 2017/18 koleksiyonunda aktif yaşamın vazgeçilmezi spor sutyenlerinden taytlara, uzun ve kısa kollu t-shirtlerden kapüşonlu sweatshirt’lere 45 parça ürünle sezona merhaba diyor.

İnovatif üretim anlayışıyla geliştirilen TightClub ürünlerinin sayısız özelliği bulunuyor. Nem yönetimi teknolojisi sayesinde serin ve rahat tutan ürünler, ter emici özelliğiyle her koşulda kuruluk sağlıyor. Süper yumuşak “ultra-destekli” kumaşlarıyla, yüksek konfor sunan TightClub ürünleri, üstün vücut sarma teknolojisiyle, hareket sırasında şeklini her daim koruyor ve vücudu toparlıyor. Dikişsiz tasarımı ise en ağır antrenmanlarda bile sporculara ve spor tutkunlarına kendilerii daha iyi hissetmelerini ve performansını arttırmayı sağlıyor.

Dinamik ve mücadeleci insanların motivasyonlarını güçlendirmek hayaliyle hayata geçirilen TightClub’ın herkese bir mesajı var: “Hedeflerine giden yolda mücadeleden asla vazgeçme. Sıkı dur!” Bu mesajı tasarımlarına da taşıyan ve motivasyon için kullanılan “Go, Go, Go” söyleminin baş harfi “G”yi tasarımlarında kullanan marka, mottosuyla aktif yaşayan ya da aktif yaşamak isteyen herkesin motivasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TightClub ürünleri, tightclub.co web sitesinin yanı sıra, çok yakında farklı online alışveriş platformları ve satış noktalarında da yerini alacak.

TightClub Hakkında

TightClub, fikri Londra’da doğan ve geliştirilen aktif performans giyim markasıdır. Kadınlara yönelik yalnızca bir ürün değil, aynı zamanda kadınlara ait bir harekettir. Hayat, iniş ve çıkışları olan ve üzerinde durabilmek için sürekli aktif olunması gereken bir yoldur. Bu inançtan yola çıkan; endüstriyel tasarımcı ve reklamcı Özgül Dalkılıç ve reklamcı Ezgi Günaydın, birlikte gittikleri Londra seyahatleri sırasında insanların zorunluluklarına değil, hayallerine yöneldiğini ve gerçekleştirmek için de motivasyona ihtiyaç duyduklarını gözlemlediler. TightClub fikrinin temeli bu gözlem üzerine oluşmaya başladı.

Bu ikili; kendilerince performanslarının hakkını verenlere spor kıyafetlerinin yanında, ait olabilecekleri bir komünite sunma hayallerini geliştirmişlerdir. Reklamcı ve tasarımcı kimlikleriyle ilk koleksiyonlarını oluşturarak Ekim ayında Londra’daki büyük acentelere sunum yaptılar ve geçerli not aldıklarını görünce motivasyonlarını arttırarak Ocak ayında şirketlerini kurdular. Ardından Londra’da ve İstanbul’da ofislerini açarak global bir marka olma yolunda çalışmalarına daha da inanarak devam ettiler. Üstelik Şubat ayında gerçekleştirilen PURE LONDON ’17 Fuarı’na katılıp bu fikri insanlara açtılar.

Daha fazla bilgi için tightclub.co’yu ziyaret edebilir, Instagram @tightclub.co hesabımızı ve Facebook sayfamız TightClub.co’yu takip edebilirsin.