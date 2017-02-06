EN SAĞLIKLI KOLA KARŞINIZDA…





The Independent’ın haberine göre şimdiye kadarki en sağlıklı kola huzurlarınızda…

Diyet Kola severler, Zero severler, tüm kola severler buraya! Şimdiye kadarki en ‘sağlıklı kola’yla tanışma vakti! Coca Cola, sıfır kalorili, şekersiz kolasıyla piyasanın en sağlıklı kolasını yaptığını duyurdu. İlk olarak Mart ayında Japonya’da satışa çıkarılacak olan ‘sağlıklı kola’, bundan birkaç yıl önce raflarda yerini alıp daha sonra bilinmeyen bir sebeple kaldırılmıştı.

‘Coca-Cola Plus Fiber’ ismiyle marketlerde yerini alacak olan ürün, diğer kolalara göre daha şekerli bir tada sahip. Bakalım Türkiye’ye ne zaman gelecek?



