EN PRATİK SONBAHAR LEZZETLERİ



Sonbahar meyve ve sebzeleriyle hazırlayabileceğin en besleyici ve pratik tarifler hangileri?

Bu sonbahar sağlıklı ve dengeli beslenmek istiyorsan, aşağıdaki tarifleri mutlaka denemende fayda var. Suçluluk duymadan yiyebileceğin bu lezzetler, seni hayli tok tutacak.

Zencefilli Lahana Çorbası

Malzemeler (4 porsiyon)

300 gram beyaz lahana

3 orta boy havuç

2 adet kereviz sapı

2 orta boy kuru soğan

4 diş sarımsak

1 adet pırasa

1 yemek kaşığı zencefil

1 yemek kaşığı zerdeçal

2 orta boy limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 litre su

Üzeri için

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı acı biber

Hazırlanışı

Soğan ve sarımsakları zeytinyağı ile sotele. Ardından lahana, havuç, kereviz sapı, pırasa ve rendelenmiş zencefili ekleyip hafifçe kavur. Karışıma limon suyu, toz zerdeçal, arzu edersen karabiber ve biraz da su ekledikten sonra kaynamaya bırak. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kısık ateşte pişirin ve ocaktan aldıktan sonra blender’dan ve dilersen süzgeçten de geçir. Servis etmeden önce doğranmış maydanoz ve pul biber ekleyerek sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsin. Zencefilli lahana çorbasını fırın köfte ve zeytinyağlı barbunyayla öğle ve akşam yemeklerinde tercih edebilirsin.

Pırasalı Köfte

Malzemeler (12 adet)

200 gram dana kıyma

1 adet pırasa

2 dilim bayat ekmek

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

Kimyon

Hazırlanışı

Pırasaları iyice yıkayıp ince ince dilimle. Bayat ekmekleri blender’dan geçir. Pırasa, ekmek, kıyma ve baharatları bir kaba alarak yoğurduktan sonra 12 parçaya bölerek köfte şeklini ver. Ardından bir tavada 2 yemek kaşığı yağla birlikte 5-10 dakikada orta ateşte pişir. Pırasalı köfte, domatesli tam buğday makarna ve ayran ile dengeli ve lezzetli bir menü oluşturabilirsin.

Narlı Çikolata

Malzemeler (4 porsiyon)

120 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı mısır gevreği (ufalanmış)

2 adet nar

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

Hazırlanışı

Mısır gevreklerini buzdolabı poşetine koyup ezerek gelişigüzel ufala. Bitter çikolatanın üçte ikisini benmari usulü erit. Çikolatanın kalan kısmını ise erittiğin çikolatayla karıştırarak erit. Narı ayıkla ve yarısını süsleme için ayır. Nar tanelerini kurulayın ve çikolatayla karıştır. Ufalanmış mısır gevreklerini ve hindistan cevizini de bu karışıma ilave et. Muffin kalıplarını streç filmle kapladıktan sonra içini karışımla düzgünce doldur. Önce oda sıcaklığında daha sonra da buzdolabında 15-20 dakika bekleterek çikolatayı soğut. Kalan narları kalıpların üzerine ekleyerek servis edebilirsin. Narlı çikolatayı şekersiz Türk kahvenle birlikte ara öğünlerinde tercih edebilirsin.

Kaynak: Yemekte Denge Mutfağı

