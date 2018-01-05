EN ÖNEMLİSİ KARAR VER!





Hazırda kararın yok mu? Bizde var. Yeni yılda mutlaka yapman gereken tek bir şey söylememiz gerekirse cevabımız: Hareket etmek!

Evet, sadece bu. Medicopin.com’un uzman Amerikalı doktorları, 2018’de kendin için alabileceğin en pratik ve sağlıklı 10 kararı listelemiş. İlk maddede daha fazla hareket etmek yer alıyor. Bunun için mutlaka bir spor salonuna üye olmana da gerek yok. Mümkün olan her yere yürü, televizyon izlerken egzersiz yap (derginde birçok egzersiz bulabilirsin), günde 10 bin adım atmayı hedefle ve hemen başla. Evet, şimdi!

