EN MUTLU ÇİFTLERİN 10 SIRRI





Sağlıklı bir ilişkinin temelinde ne yatar? Dünyanın en mutlu çiftlerinin birbirleriyle olan uyumunu besleyen şeyler neler? Her zaman her şey muhteşem olacak diye bir kaide yok ancak ilişkinin doğru ilerleyebilmesi için bazı şeylerin net ve tam olması önemli.

Hepimiz mutlu bir ilişki istiyoruz hayatımızda. Huzursuzluk, kafa karışıklığı, kaos istemiyoruz. Peki mutlu ilişkinin olmazsa olmazları neler? İşte sana sağlıklı ve mutlu ilişkinin reçetesi. Dünyanın en mutlu çiftleri, beraberliklerinden gayet tatminkar çünkü…

1- Seks yapıyorlar

Seks, ilişkinin en sağlıklı yanlarından biri. En sağlıklısı demiyoruz ama çok çok önemli. İlişkide düzenli bir seks hayatı, o ilişkinin kötü zamanlarında bile ‘arayı bulma’da büyük bir araç. Düzenli seksin ‘düzenli seks’ olmasına da çiftlerin yine kendileri karar veriyor. Haftada bir, ayda bir, haftada iki defa, ayda iki defa… Kimseninkiyle karşılaştırma yapmadan. Sadece kendilerini mutlu edecek şekilde.

2- Merak ediyorlar

Merak, çiftlerin birbirlerine olan tutkularını perçinleyen bir detay. Birbirlerine sorular soran çiftlerin ilişkileri diğerlerine göre daha başarılı oluyor. Çünkü pek çok yeniliğe açık oluyorlar.

3- Açıklar

Tartışan, paylaşan, kimi zaman aynı görüşte olmayan çiftler, kendileri için önemli olan şeyleri konuşmayı sever. Hatta zor konuları ve durumları bile. En etkili iletişim biçimlerinden biri de çiftlerin aynı fikirde olmasalar bile bunu konuşarak halletmeleri.

4- Bağlılar

Dış dünyanın sesini kesip sadece kendi seslerini duymaya izin verirler. İletişimde olmak için çabalarlar. Bazen iletişim kanalları kesilir ama tekrar bir araya gelip birbirlerine seslerini duyururlar.

5- Kendi özel alanlarını yaratıyorlar

Birlikte zaman geçirirler evet ama birlikte ayrı da zaman geçirirler. Sürekli birlikte zaman geçirmenin bazen bir şeyleri yitirmeye neden olabileceğini iyi bilirler. Kendilerine özel zamanlar, nefes alanları yaratırlar. Özlemek güzel bir duygudur ve araya mesafeler girince sevginin anlamı daha da derinleşir.

7- Birbirlerine bavul taşıtmıyorlar

Hadi bununla yüzleşelim. Kimsenin senin bavulunu ya da herhangi bir eşyanı taşımasına gerek yok. Hani tamam eğer elli kiloluk bir şeyden bahsediyorsak o zaman tamam diyelim. Ama her küçük eşyanı, sırf taşıma gerektiğini düşündüğün için erkeğe taşıtıyorsan yapma bunu .Centilmenlik bu işlerle olmuyor. Aşk da bununla yürümüyor. Emin ol.

8- Birlikte büyüyorlar

Daha iyi bir insan olmak için çabaları bile hep beraber olur. Zor günlerde aştıkları onca şey, pek çok savaşın mücadelesinde, pek çok ‘kaza’nın altından kalkmaları birlikte olur ve tüm bunlar, onları birlikte büyütür, geliştirir, hayata her defasında yeniden hazırlar.





9- Liste yaparlar

Her insan, partneriyle ilgili sevdiği, hoşlandığı şeylerin listesini yapar. Onlarsa birlikte listeler yapar, mücadeleleri hakkında birlikte konuşurlar. Evet bazen bu durum zor ve sinir bozucu olabilir ama bir şekilde ortak yolu bulabilirler. İyi şeylere odaklanarak üstesinden gelebilirler

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10- ‘Mutluluk Faktörü’nü bilirler

Mutluluk kendinde başlar. Bunu partnerine yüklemek, partnerinden beklemek saçmalıktan başka bir şey değil. Önce kendinle mutlu olmalısın ki partnerinle de mutlu olmayı becer. Dünyanın en mutlu çiftleri işte tam da bunu becerebilen insanlardır. Sağlıklı bir ilişkinin özünü yakalamak için huzuru kendinde aramak en doğru olandır. Bireyselliğini kaybetmeden çift olmak, ‘mutluluk faktörü’nün en önemli unsurudur.



