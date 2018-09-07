EN LEZZETLİ BALIK TARİFLERİ





Eylül ayıyla birlikte balık sezonu açıldı. Dolayısıyla haftada en azından 2-3 defa, balığı sofrana eklemende fayda var. En leziz tarifleri bizden al!

Tarhun Soslu Levrek

50 g oda sıcaklığında tereyağı

1 yemek kaşığı kıyılmış tarhun

2 limon

2 adet levrek

50 ml beyaz şarap ya da sirke

1 yemek kaşığı kapari

2 yemek kaşığı krema

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

Fırını 200 dereceye ayarlayarak ısıtmaya başla. Küçük bir kasede tereyağı, tarhun ve rendeledikten sonra dilimlediğin 1 limonun kabuklarını ez. Son olarak bir çimdik tuz ve karabiber ekleyerek karıştır.

Balıkların üzerine çizikler at ve derili tarafı üste gelecek şekilde fırın kabına al. Hazırladığın tereyağlı karışımı balıkların üzerine ve özellikle kesiklerin arasına gelecek şekilde yay.

Halkalar halinde kestiğin 1 limonu balıkların üzerine yerleştir. Son olarak sirkeyi balıkların üzerinde gezdirip fırına yerleştir ve 15-20 dakika pişir. Fırından çıkardığın balıkları servis tabağına al ve soğumaması için üzerlerini alüminyum folyo ile kapat.

Sosu hazırlamak için küçük bir sos tenceresine 2 yemek kaşığı su ilave et. Ardından kaparileri ve kremayı ekle. Hazırladığın sosu balıkların üzerine dökerek, yeşil salata ile servis yap.

Fırında Somon

2 adet fileto somon

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak (dövülmüş)

3-4 dal taze kekik

1 adet limon suyu

1/4 demet dereotu

Yapılışı:

Sarımsakları döv. Zeytinyağı, limon ve sarımsakları karıştırıp, somonların üzerine sür.

Balıkları buzdolabında 1-1,5 saat dinlendir. Fırını 180 dereceye ayarla. Fırın tepsisine yağlı kağıt ser. Somonları yağlı kağıdın üzerine yerleştir. Fırında kontrollü olarak 15-18 dakika pişir. Dereotlarını ince ince kıy. Fırından çıkan somonları taze kekik ve dereotuyla süsle. Fırında Levrek 6 dilim fileto levrek 100 gram arpacık soğan 200 gram cherry domates 2 diş sarımsak 100 gram çekirdeksiz yeşil zeytin 1 çay kaşığı deniz tuzu 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber 1 yemek kaşığı kapari turşusu 4 yemek kaşığı zeytinyağı Yapılışı: Sadece derisi üzerinde kalan fileto levrek balıklarının kılçıklarını ayıkla. Arpacık soğanları kabuklarını soyduktan sonra bütün halde bırak. Cherry domateslerin sap kısımlarını ayıkla. Sarımsakları incecik dilimle, suyunu süzdürdüğün kapari turşusunu bütün halde bırak. Fileto levrek dilimlerini deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle çeşnilendir. Küçük boy bir fırın tepsisine aldığın balıkların arasına arpacık soğanları ve sarımsak dilimlerini yerleştir. Cherry domatesleri, kapari turşusunu ve çekirdeksiz yeşil zeytinleri üzerlerine serpiştir. Son olarak zeytinyağı eklediğiniz fileto levreklerin üzerini yağlı kağıt ile kapattıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika kadar pişir. Geniş bir spatula yardımıyla bütün halde servis tabağına aldığınız fileto levrekleri, incecik kıyılmış dereotu ekleyerek afiyetle ye!

Kaynaklar: Yemek.com, Lezzet