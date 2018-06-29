EN İYİSİNİ YE, EN YÜKSEK FAYDAYI SAĞLA





İyi beslenmek aslında çok karmaşık bir şey değil. Haftalık alışverişinde aşağıdaki beş yıldızlı besinlerin bulunmasına özen göster.

Yumurta

İYİ // Klasik

Bu doyurucu protein kaynağında kas yapımına yardımcı olan amino asitler, beyni destekleyen kolin ve sağlıklı kemikler için D vitamini bulunuyor.

DAHA İYİ // Serbest gezen (kafessiz)

Açık bir çayırda çim ve böcekleri gagalayan tavukların yumurtladıkları yumurtalarda, kalbe iyi gelen Omega-3 yağ asitleri ve

E vitamini miktarı klasik yumurtalara oranla iki kat fazla.

EN İYİ // Organik ve serbest gezen

Besin anlamında en çok faydayı, içinde sentetik zirai ve bitki öldürücü ilaç (her ikisi de kanser ve sinir sistemi hasarıyla bağlantılı) bulunmayan; organik yemlerle beslenen tavukların yumurtalarından elde edebilirsin.

Kırmızı et

İYİ // Kuzu pirzola

100 gramında 11 gram protein bulunan kuzu pirzola, günlük protein ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamasının yanı sıra önemli bir B12 ve B1 vitamini kaynağı.

DAHA İYİ // Az yağlı dana bonfile

Dananın sırt kısmından elde edilen bonfilenin 100 gramında 19 gram protein bulunuyor. Spor yapanlar, çok çalışan bir kas bölgesinden alındığı için çok az yağ barındıran bonfileyi bu nedenle sıklıkla tercih ediyor.

EN İYİ // Organik kırmızı et

Doğal beslenen hayvanlardan elde edilen kırmızı etten daha fazla antioksidan, Omega-3 yağ asitleri ve daha az yağ alırsın. Konjuge linoleik asit (kalp hastalıkları, kanser ve yüksek kolesterol riskini azaltan bir yağ asidi) bakımından da zengindir.

Balık

İYİ // Çipura

Cıva oranı düşük bir balık olan çipuranın kalorisi de -uygun bir yöntemle pişirdiğinde- yüksek değil. 170 gramlık bir porsiyonu 36 gram protein içeriyor.

DAHA İYİ // Sardalya

Protein ve Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan sardalyanın bir porsiyonu günlük B12 vitamini ihtiyacının tamamını ve günlük kalsiyum hedefinin üçte birini karşılıyor.

EN İYİ // Somon

Bir avuç büyüklüğündeki somon sana ne vadedebilir? Günlük olarak önerilen Omega-3 miktarının altı katından fazlası ve 19 gram protein. Üstelik sadece 141 kalori.

Baklagiller

İYİ // Konserve

Tüm baklagil çeşitlerinde yüksek miktarda protein, lif ve B vitamini bulunuyor. Bu da baklagilleri sindirim ve kalp sağlığı için yararlı kılıyor.

DAHA İYİ // Cam kavanozdaki konserveler

Konserve alırken üreme sistemini ve beyni etkileyen, östrojeni taklit eden bir kimyasal olan bisphenol A (BPA) riskinden uzak olmak için cam kavanozları tercih et.

EN İYİ // Evde pişmiş baklagiller

Baklagilleri evde hazırladığında, BPA ve eklenmiş sodyum riskini direkt es geçmiş olursun. Bir gece önceden ıslat ve sabah suyunu süzdükten sonra taze su ekleyip yumuşayana kadar pişir. (Türüne göre değişmekle birlikte bir saate yakın pişebilir, süreyi kısaltmak için düdüklü tencere kullanabilirsin.)

Ekmek

İYİ // Tam tahıllı

Bu ekmekler tahılın üç katmanını da içeriyor: Lifli dış kepek katmanı, vitamin ve mineral bakımından zengin iç çekirdek ve endosperm

DAHA İYİ // Siyez

Aydan Üstkanat, Un adlı kitabında Kastamonu bölgesinde yetişen siyezin genetiği bozulmamış ender buğday türlerinden olduğunu söylüyor. Siyez buğdayı, sert kabuklu yapısıyla hastalıklara karşı dayanıklı bir tür. Taş değirmenlerde çok fazla işlem görmeden elde edildiği için vitamin bakımından zengin. Glüten oranı düşük olduğu için sindirimi de kolay.

EN İYİ // Ekşi mayalı ev yapımı

İnsanoğlu tarafından yaklaşık 5.000 yıldır kullanılan ekşi mayada pek çok bakteri ve mantar kültürü mevcut; bu yüzden de kuru ve hazır mayalardan daha probiyotik diyebiliriz. Dışarıdan aldığın ekmeklerden emin olamıyorsan, evde kendi ekmeğini yapman en iyi çözüm.



