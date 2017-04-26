EN İYİ PROFİL FOTOĞRAFINI SEÇMEK İÇİN…





Herhangi bir arkadaşlık sitesi ya da uygulaması için profil fotoğrafı belirlemeye koyulduğunuzda, muhtemeldir ki en iyi çıktığın fotoğrafını seçersin. Fakat, arkadaşlık uygulaması Hinge’in yaptığı yeni bir araştırma, profil fotoğrafından daha iyi verim alabilmen için, iyi çıkmış olmanın yanı sıra dikkat etmen gereken birkaç faktör daha olduğunu söylüyor.

Yapılan çalışmada, hangi fotoğrafların daha fazla beğenildiğinin anlaşılabilmesi için rastgele seçilen 1.000 kadın ve erkek fotoğrafı analiz edildi. Her bir fotoğrafa, “dişleri görünerek/görünmeyerek gülümseme ” ya da objektife bakıyor/bakmıyor” gibi 35 etiketten birisi verildi ve böylece kusursuz profil fotoğrafının sırlarını elde etmeye çalışıldı. İşte uzmanların kusursuz profil fotoğrafına dair ulaştığı gerçekler:

Genel olarak spor yaparken, gülerken, gece eğlenirken, güneş gözlüğü takarken, Snapchat filtresi kullanırken ya da sevgili algısı uyandıracak bir başkası ile birlikteyken çekilen fotoğraflardan kesinlikle ama kesinlikle uzak durmalısın. Plaj fotoğrafları da pek iş yapmıyor. Hatta, plaj fotoğraflarının muhtemel beğenilerin %80’ini silip götürdüğü söylenebilir.

Kadınlar en çok saçlarının yapılı olduğu, dişleriyle gülümsedikleri, etrafa baktıkları ya da yalnız oldukları fotoğraflarında beğeni alıyorlar. Erkekler içinse durum tam tersi. Çalışmanın sonuçlarına göre, karşı cins, dişlerini göstermeden gülerse çok daha iyi. Kameraya bakmak ve kendini çekmek de iş görür. Analiz edilen fotoğrafların her ne kadar %80’i poz verilenlerden oluşuyor olsa da, gizlice çekilen fotoğrafların, beğenilme şansını %15 arttırdığını söyleyebiliriz.

Bunu söylemeye bile gerek yok; fakat banyoda ya da tuvalette çektiğin fotoğraflar sana hiç yardımcı olmuyor. Bu tarz fotoğraflar nedeniyle beğenilme şansı %90 azalıyor.

Son konuya geldik: Renkli mi siyah-beyaz mı? Çalışmada yer alan fotoğrafların sadece %3’ü siyah-beyazdı. Fakat siyah-beyaz fotoğrafların beğeni şansı %106 daha fazla.

Biz kendimize düşeni yerine getirdik. İşin pozitif ve negatif yönlerini aktardık. Gerisi size kalmış.

