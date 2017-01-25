MEN’S HEALTH SEÇTİ: ‘EN FİT’ OSCAR ADAYI FİLMLER





89. Akademi Oscar Ödülleri adayları nihayet dün açıklandı. Oscar’ın en iyileri hangileri olacak, biz bir süre daha merak edelim, Men’s Health de yılın ‘en fit filmleri’ni seçti. Evet, hiç de yanlış okumadın! Bakalım yılın ‘en fit filmleri’ hangileri? Oscar goes to…

ARRIVAL

Tek cümlelik özeti: Forest Whitaker, homurdanırken Amy Adams, uzaylılarla iletişim kurmaya çalışıyor.

Bu film ne kadar fit? “Eh fit” diyebiliriz. Filmdeki tüm karakterler oldukça sağlıklı, oyuncular sağlıklı. Ancak bir fitness sahnesi olmadığını söyleyelim. Amy Adams’ın uzay gemisine girerken zar zor nefes aldığını saymazsak. Fitlik derecesi: 10/4

FENCES

Tek cümlelik özeti: Viola Davis, gözleriyle güçlü ifadeler yaparken Denzel Washington korkunç bir aile babası.

Bu film ne kadar fit? Hİç de fit değil. Danzel zamanının çoğunu içerek ve insanların yüzüne yumruk atarak geçiriyor. Emekli bir beyzbol oyuncusunu oynaması dışında başka bir esprisi (fitliği) yok! Fitlik derecesi: 10/2

HACKSAW RIDGE

Tek cümlelik özeti: Andrew Garfield, ipe tırmanıyor ve dişlerini gıcırdatıyor.

Bu film ne kadar fit? Hacksaw fit bir film, baştan söyleyelim. Ancak yine de puanı biraz kırık çünkü asker filmlerindeki güçlü erkek hakimiyetine göre ana karakter, sıska ve hiç de etkileyici değil. Daha fit bir görünüm için Andrew Garfield’in barfiks çekmesi şart! Fitlik derecesi: 10/7

HELL OR HIGH WATER

Tek cümlelik özeti: İki erkek kardeş çok hızlı araba kullanıyor ve Jeff Bridges bira içip onları kovalarken bu ikili banka soyuyor.

Bu film ne kadar fit? Tahmin ettiğinden çok daha fit. Ben Foster ve Chris Pine, kardeşleri oynuyor ve oldukça yapılı vücutlarıyla hayli iddialılar. Ama asıl sürpriz, şerif rolündeki Bridges’in de fitnessten nasibini almış ‘taş gibi’ vücudu. Babanı kıskandıracak kadar iyi, düşün o kadar yani! Fitlik derecesi: 10/8

HIDDEN FIGURES

Tek cümlelik özeti: NASA görevi için üç siyahi kadın, uzaya roket fırlatacaktır.

Bu film ne kadar fit? Hiç de fit değil. Fitlik derecesi: 10/3

LA LA LAND

Tek cümlelik özeti: Ryan Gosling ve Emma Stone, şarkı söylüyor, dans ediyor, aşık oluyor, gibi gibi…

Bu film ne kadar fit? Tahmin ettiğinden daha fit. Dans etmek zor. Fitlik gerektiren bir durum nihayetinde. Herkes dans edemez hem; onlar ediyor. Fitlik derecesi: 10/7

LION

Tek cümlelik özeti: Dev Patel, Hindistan’daki kayıp ailesini bulmak için vatanına dönüyor.

Bu film ne kadar fit? Bir dizi çaresiz koşturmayla geçen filmde çaresizce koşmak vücudu fit yapar! O yüzden puanı ortalama düzeyde! Fitlik derecesi: 10/5

MANCHESTER BY THE SEA

Tek cümlelik özeti: Sadece üzücü.

Bu film ne kadar fit? En son ne zaman hüngür hüngür ağladığını düşün ve ardından ne kadar yorulduğunu. İşte öyle bir şey! Fitlik derecesi: 10/6

MOONLIGHT

Tek cümlelik özeti: Siyahi eşcinsel bir adam, Miami’de büyür. Hikayenin aslı bu değil tabii.

Bu film ne kadar fit? Moonlight, kesinlikle tüm zamanların en kaslı aktörüne sahip: Trevante Rhodes. Güçlü, dikkat çekici ve sağlam. Fitlik derecesi: 10/9

