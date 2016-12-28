EN FAZLA YAĞ YAKAN 9 BESİN





Yediğimiz her şey aynı yere gidip aynı şekilde işleniyor elbet… Ancak bazı besinler kilo vermenize ve verdiğiniz kiloyu korumanıza daha çok yardımcı oluyor. Aşağıdaki yağ yakmaya yardımcı bu besinleri deneyerek kilo verme hedeflerinizi gerçekleştirin.

DR. MEHMET ÖZ

MİSKET LİMONU

Suyunuza bu yeşil limondan biraz damlatmayı deneyin. Misket limonunu ayrıca salata veya yoğurdunuza da ekleyebilirsiniz. Misket limonu aynı zamanda smoothie ve çaylarınıza lezzet katmakla kalmaz, marine ve diğer soslara da farklı bir aroma katar.

DOMATES

Domatesin en bol ve lezzetli olduğu zaman, yaz aylarıdır. Doğrayıp tek başına tüketebilir veya salata ya da soslarınıza ekleyebilirsiniz.

YABAN MERSİNİ

Yağ yakmasının yanı sıra yaban mersini kolesterol düşürücü besin listemizde yer alır. Tek başına tüketebilir veya yoğurdunuza ekleyebilirsiniz.

İSTİRİDYE

Bir afrodizyak olarak da bilinen istiridye aynı zamanda yağ yakmanıza yardımcı olması için beslenmenize eklenecek harika bir alternatiftir.

ÇÖKELEK PEYNİRİ

Diyet yapan insanlar boşuna bu peyniri tüketmiyor. Çökelek peyniri tok kalmanıza ve yağ yakmanıza yardımcı oluyor. Güne biraz çökelek peyniri ile başlayın. Yanında ananas veya diğer meyvelerle beraber tüketebilirsiniz.

SÜZME YOĞURT

Süzme yoğurt bağışıklık sisteminiz, sindirim sisteminiz ve kilo kontrolünüz için oldukça faydalıdır. Sade yoğurt uzun süre tok tutar. Ara öğün olarak tüketebilir veya soslarda mayonez yerine kullanabilirsiniz. Yoğurdunuzu evinizde de yapabilirsiniz.

SRIRACHA SOSU

Bu acı sos aklınıza gelebilecek her şeyde kullanılabilir. Çırpılmış yumurtanıza ekleyebilir, sandvicinize biraz dökebilir veya dip sos hazırlayabilirsiniz. Bu bağımlılık yaratan lezzetli sos, kilo vermenize bile yardımcı olabilir.

MEKSİKA USULÜ ÇOBAN SALATASI

“Pico de Gallo” olarak bilinen; doğranmış domates, soğan, kişniş, biber, tuz ve limon kullanılarak hazırlanan bu salata, her yemeğin yanında tüketilebilecek harika bir yan üründür. Yumurta, hamburger, balık yemekleri, tavuk, bakliyat veya her türlü yemeğinizin üzerine ekleyebilirsiniz. Bu salatayı sarımsak, jalapeno gibi istediğiniz ürünle çeşitlendirebilirsiniz.

TAHİN

Tahin, susam çekirdeklerinden elde edilir. Kremamsı kıvamı ve yoğun lezzetiyle tahini salata sosu olarak da denemelisiniz.

