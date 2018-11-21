EN FAYDALI TAHILLAR

Kinoa, karabuğday, amarant derken tahıllar, artık sadece ekmeklerimizin değil salata ve sebze yemeklerimizin de içinde… Peki, bu kadar çeşit arasında hangisini denemelisin?

Beslenme Uzmanı Fiona Tuck farklı tahılları mercek altına alıyor.

AMARANT

Tohuma benzeyen amarant, yüksek lif oranına sahip, gerçek bir amino asit deposu, iyi bir B vitamini, demir ve çinko kaynağı. Yulaf ezmene ekleyebilir veya smoothie kâselerinde, evde yaptığın granola ve müsliyle birlikte tüketebilirsin.

FARRO

Esmer pirince benzeyen bu tahıl yüksek lif, A, B, C, E vitaminleri ve magnezyum içeriyor. Fındıksı bir tadı var ve risotto ya da tavada pişen yemeklere çok yakışıyor.

SPELT / DINKEL (KAVUZLU)

Buğdaydan daha yüksek besleyiciliğe sahip olan spelt (dinkel) yüksek oranda protein, lif ve B vitamini içeriyor. Beyaz un yerine her yerde kullanabilirsin.

Kaynak: NPD Grupautho

