Önerilerimize kulak vererek koşularından daha çok keyif alabilirsin.

Koşarken çıkarabileceğin dersler bellidir: Düşündüğünden çok daha fazlasını yapabilecek kapasitedesin ve konfor alanının dışına çıkmanın faydalarını göreceksin. Bunun için sadece yavaşlamaya meyilli olan ve kaslarından daha önce pes eden beynini şaşırtmak zorundasın.

Araştırmalar, küçük aldatma tekniklerini kullanmanın daha güçlü sonuçlar elde etmene yardımcı olduğunu belirtiyor. Profesyonel koşucuların ve atletizm takımlarının uyguladığı bu yöntemi sen de kullanabilirsin. Senin için sıraladığımız yaratıcı stratejiler, bazı küçük belirsizliklere neden olarak egzersizini daha ilginç hâle getirecek. (Ayrıca tüm bunları uygularken, bir eğitmene ya da egzersiz arkadaşına ihtiyacın olmayacak.)

KARARI, RAKAMLAR VERSİN

Öncelikle, 400 metrelik pistte 10 defa tur at. Eğlenceli kısmı ise şu: Turlar arasında dinlenmek için verdiğin aranın uzunluğu, önceki turun bitiş zamanına göre belirlenecek. Kronometredeki son rakamı 20 ile çarpacaksın. Mesela, ilk 400 metreyi 1:18:36 zaman diliminde koşuyorsan;

6 × 20 = 120 saniye dinlenmen gerekiyor. Son rakamın 0 olma ihtimaline karşı da hazırlıklı ol. Çünkü o rakamı görürsen, hiç ara vermeden koşmaya devam edeceksin. Bu noktada hızına odaklanıp takılma, sadece belirtilen hesaplamaları yap ve sonuca göre hareket et.

ÇEVRENİ FARK ET

10-20 dakikalık setler hâlinde; çevresel faktörlere bağlı olarak değişecek şekilde hızlı ve yavaş koş. Koşu rotan üzerinde sık karşılaştığın bir obje seçebilirsin. Bu koştuğun yere bağlı olarak; araba, bisiklet, trafik lambası, köpek ya da bambaşka bir şey olabilir. Söz gelimi; 10 trafik lambasını geçene kadar hızlı bir şekilde koş. Ardından 5 trafik lambasını geçene kadar yavaş tempoda koş. Bu şekilde tekrar ederek koşmaya devam et.

MÜZİĞİ TAKİP ET

Müzik listeni karışık çal moduna getir ve çalan şarkının antrenmanını yönlendirmesine izin ver. Örneğin, kadın şarkıcıların söylediği şarkıları dinlerken hızlı koş, erkek şarkıcıları dinlerken yavaş tempoda koşmaya başla. Toplamda en az 20 dakika hızlı bir şekilde koşana kadar bu rutine devam et. Dilersen bu rutini, şarkının türü veya şarkıcıya göre çeşitlendirebilir ve aynı etkiyi yaratabilirsin. Bir dakika boyunca sprint’e çıkman için seni uyaracak bir ya da iki şarkı belirle, bir dakika geçtikten sonra şarkı bitene kadar yavaş tempoda koşabilirsin.