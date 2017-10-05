EN DOYURUCU SIVI





Tabii ki çorba! 4.000’den fazla kişiyle yapılan bir araştırmaya göre, çorba içen insanlar içmeyenlere göre daha düşük BKİ (beden kitle indeksi) değerine ve daha ince bel çevresine sahip. Bunun muhtemel nedeni ise çorbanın uzun süre tok tutması.

Çorbanın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak istiyorsan, sebze çorbasını tercih et. Sebzeleri önce haşla, ardından blender ile püre hâline getir. Çalışmanın yazarı, Iowa State Üniversitesi’nden Doktor James Hollis, “Püre hâlindeki besinlerin içerdiği besin öğeleri kan dolaşımına daha hızlı karışıyor ve sana yeterince yediğini söyleyen tokluk hormonu seviyesini yükseltiyor” diyor.

