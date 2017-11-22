TÜRK ERKEKLERİ EN KONUŞKAN ÇAPKINLAR LİSTESİNDE KAÇINCI SIRADA?

Bir online tanışma uygulaması, her yıl 19 Kasım’da kutlanan Uluslararası Erkekler Günü’ne özel veriler paylaştı. Buna göre, Türk erkekleri en konuşkan çapkınlar listesinde dördüncü sırada yer aldı. İlk sırada Brezilya var…

Yollarınızın kesiştiği insanlarla buluşmanızı sağlayan bir tanışma uygulaması , 19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü vesilesiyle bazı veriler yayınladı. İşte, dünyanın farklı ülkelerindeki erkeklerin online tanışmada ne kadar “Merhaba” alıp gönderdiklerini ve ne kadar mesajlaştıklarını karşılaştıran araştırmanın sonuçları…

Günde attıkları ortalama “Merhaba” sayısına bakılarak değerlendirildiğinde, en konuşkanlar listesinde Türk erkekleri dördüncü sırada. Listenin ilk sırasında Brezilya erkekleri yer alıyor. Onları sırasıyla Arjantin ve İspanyollar takip ediyor. En konuşkan beş ülke listesinin sonunda ise Fransız erkekleri yer alıyor.

İlişkilerde Türk erkekleri inisiyatif almaktan çekinmiyor; en çok “Merhaba” gönderenler listesinin beşinci sırasında yer alıyorlar. Bu alanda sırasıyla Kanada, Hindistan, Avustralya ve Arjantinli erkekler Türklerden daha cesaretli. Türk erkeklerini ise sırasıyla İngilizler, Fransızlar, Brezilyalılar takip ediyor. Listenin sonunda ise İspanya ve Norveç bulunuyor.

En çekici erkekler sıralamasında ise Brezilya ilk sırada yer alırken, Türkler ilk 10 ülkenin sıralandığı listede yer almıyor. Liste, Arjantin, İngiltere, İsveç, Avustralya, Danimarka, Kanada, İspanya ile devam ediyor. Listenin sonunda Norveç ve Fransa yer buluyor.

Ülkelere göre en çok mesaj atan erkekler: (Gün başına ortalama mesaj sayısı)

1. Brezilya: 3,7 mesaj

2. Arjantin: 3,1 mesaj

3. İspanya: 1,7 mesaj

4. Türkiye: 1,6 mesaj

5. Fransa: 1

Ülkelere göre en çok “Merhaba” gönderen erkekler:

1. Kanada

2. Hindistan

3. Avustralya

4. Arjantin

5. Türkiye

6. İngiltere

7. Fransa

8. Brezilya

9. İspanya

10. Norveç

Top 10 – Ülkelere göre en çok “Merhaba” alan erkekler:

1. Brezilya

2. Arjantin

3. İngiltere

4. İsveç

5. Avustralya

6. Danimarka

7. Kanada

8. İspanya

9. Norveç

10. Fransa