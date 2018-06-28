EN ÇOK KONUŞULAN SOSYAL TRENDLER



Sosyal medyada gördüğün her sağlık çılgınlığı “like”ı hak etmiyor. Peki neyi denemeli ve neyi denememelisin?

TREND: Sauna Terapisi

UZMAN GÖRÜŞÜ: DENE

Sık sık sauna ziyaretine gitmek, tıpkı düşük yoğunluklu egzersiz seansı gibi kan basıncını düşürüp kalp ritmini hızlandırarak, kalp-damar hastalıkları riskini düşürür. Ayrıca saunada sadece 15 dakika geçirmek bile bağışıklık gücünün işareti olarak bilinen akyuvar sayısını arttırıyor. Ancak herhangi bir sağlık problemin varsa, önce doktoruna danışmanda fayda var.

TREND: Aktif kömürlü diş macunu

UZMAN GÖRÜŞÜ: PAS GEÇ

Bugünlerde aktif kömürlü diş macunları senin de radarına takılmış olabilir. Ancak yakın zamanda yapılan bir inceleme, bu siyah kumlu macunun güvenli olduğuna ya da diş temizleme ve beyazlatmada etkili olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadı. Aksine, diş mineni aşındırabilir, bakterilere alan açarak çürümeye ve diş oyuklarına neden olabilir. Yine de denemek istiyorsan diş hekimine danışmalısın.

TREND: Titreşimli köpük rulo

UZMAN GÖRÜŞÜ: DENE

Köpük rulo, kaslardaki tetik noktalarını -ve bu noktalarla birlikte diğer kas ağrılarını, sinir kasılmalarının ve spazmların neden olduğu ağrıları- rahatlatmaya yardımcı bir ekipman. WH Egzersiz Danışmanı

Çağdaş Cemre Kılıç, köpük rulonun egzersiz yapanlar için iyi bir terapi yöntemi olabileceğini söylüyor: “Egzersize hazırlık evresinde ya da yoğun geçen egzersizlerden sonrada kas ağrılarını hafifletmek için kullanılabilir.” Amerika’da yakın zamanda piyasaya sürülen titreşimli köpük rulolar ise, klasik benzerlerine oranla hareket açıklığını daha çok geliştiriyor ve ağrıyı azaltıyor. Ayrıca acıyı da epey düşürüyor çünkü titreşimler sinir sistemine gönderilen acı sinyallerini bozuyor. Henüz ülkemizde satışa sunulmadığı için şimdilik “grid foam roller” denilen, sert ve tırtıklı yüzeyli olan köpük ruloları kullanabilirsin.

TREND: Kombu çayı

UZMAN GÖRÜŞÜ: DENEMEYE DEĞER

Kombu çayının 2.000 yıllık bir geçmişi var. Kendisi bugünlerde oldukça popüler bir probiyotik kaynağı. Bağışıklık ve kan basıncı gibi pek çok etken üzerinde faydaları olduğu konuşuluyor. FDA raporunda güvenli grupta yer alan kombu çayı, uygun şekilde hazırlandığında rahatlıkla tüketilebilir bir içecek. Fakat Uzman Diyetisyen Şeyma Öztürk’ün bir uyarısı var: “Bakteri içeriği nedeniyle alerjik reaksiyonlar, vücutta laktik asit birikimi ve karaciğer sorunlarına yol açabildiğini raporlandıran çalışmalar mevcut.”

TREND: Aralıklı oruç

UZMAN GÖRÜŞÜ: DENEMEYE DEĞER

Zaman kısıtlaması yapan diyetler, bilim tarafından destekleniyor. Buna göre, çoğu uykuda geçecek şekilde 12 ila 16 saat arası hiçbir şey yemeyerek, daha sonra alman gereken günlük kalori miktarını kalan saatlere bölüştürebilirsin. Yapılan bir araştırmaya göre aralıklı oruç diyetleri yağ oranını düşürebilir, insülin duyarlılığına destek olabilir ve hücreleri baskı altına alarak (bu onları güçlendiriyor ve hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını sağlıyor) enflamasyonu azaltabilir. Ancak geçmişte yeme bozuklukları yaşadıysan ya da aç kaldığında sinirli olmaya meyilliysen, bu yöntemi es geçmelisin. Kısıtlanmak aşırı yemeyi ya da yiyeceklerle sağlıksız bir ilişki kurmanı tetikleyebilir. Unutma; kilo vermek istiyorsan bir diyetisyen gözetiminde olman en sağlıklısı.

