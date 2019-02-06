Emzirme, bağışıklık sistemini güçlendirerek kadın kanserlerine karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Ayrıca doğru emzirme teknikleri kullanılarak bebeğin anne sütünden olabildiğince faydalanması sağlanabiliyor.

Uz. Dr. Mehmet Celaloğlu, anne sütünün anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve doğru emzirme teknikleri hakkında bilgi verdi.

Anne sütünün bebekler için faydaları neler?

Anne sütü, bebekte doyurucu etkisinin yanında onu birçok hastalığa karşı koruyucu özelliğe de sahip. Anne sütüyle beslenen bebekler, anne sütü almayanlara göre antibiyotik kullanımı gerektiren hastalıklara karşı daha dirençli. Bu bebeklerde; astım, egzama, gıda alerjisi gibi reaksiyonlar ile büyüdükten sonra gelişebilen diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklara daha az rastlanıyor.

Emzirmek annede kanser riskini azaltıyor

Emziren anneler psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissediyor ve bebekleri ile aralarındaki bağ daha güçlü oluyor. Emziren annelerde doğum sonrası kanama riski az görülüyor. Emzirme; meme, yumurtalık ve rahim kanseri riskini azaltan bir faktör. Bu nedenle anne adayının, doğumdan önce zihinsel olarak bebeğini emzirme konusunda kendisini hazırlaması çok önemli.

Doğru emzirme teknikleri