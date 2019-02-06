Emzirme, bağışıklık sistemini güçlendirerek kadın kanserlerine karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor. Ayrıca doğru emzirme teknikleri kullanılarak bebeğin anne sütünden olabildiğince faydalanması sağlanabiliyor.
Uz. Dr. Mehmet Celaloğlu, anne sütünün anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ve doğru emzirme teknikleri hakkında bilgi verdi.
Anne sütünün bebekler için faydaları neler?
Anne sütü, bebekte doyurucu etkisinin yanında onu birçok hastalığa karşı koruyucu özelliğe de sahip. Anne sütüyle beslenen bebekler, anne sütü almayanlara göre antibiyotik kullanımı gerektiren hastalıklara karşı daha dirençli. Bu bebeklerde; astım, egzama, gıda alerjisi gibi reaksiyonlar ile büyüdükten sonra gelişebilen diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklara daha az rastlanıyor.
Emzirmek annede kanser riskini azaltıyor
Emziren anneler psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissediyor ve bebekleri ile aralarındaki bağ daha güçlü oluyor. Emziren annelerde doğum sonrası kanama riski az görülüyor. Emzirme; meme, yumurtalık ve rahim kanseri riskini azaltan bir faktör. Bu nedenle anne adayının, doğumdan önce zihinsel olarak bebeğini emzirme konusunda kendisini hazırlaması çok önemli.
Doğru emzirme teknikleri
- Doğumdan sonra anne 30-60 dakika içinde bebeğiyle cilt teması kurmalı ve sütü gelmemiş olsa bile bebeğini emzirmeye çalışmalıdır.
- İyi bir emzirme için anne bol ve rahat giysiler giymeli, rahat ve göreceli olarak sessiz bir ortamda olmalı ve psikolojik kaygılardan uzak durmalıdır.
- Emzirme sırasında bebeğin ağzı, çenesi ve göbeği, kafası ile orantılı pozisyonda olmalı; bebeğin yüzü, göğsü ve karnı anneye dönük bulunmalıdır. Başarılı bir emzirme esnasında bebeğin yutma sesleri duyulur.
- Emzirme süresince anne ve bebeğin sağlığı çok önemlidir. Bu nedenle annenin özellikle protein ve kalsiyum içeren besinler tüketmesi çok önemlidir.
- Gebelikte olduğu gibi emzirme döneminde de eğer ilaç kullanılması gerekiyorsa bunun mutlaka doktorun bilgisi dahilinde olması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi halde kullanılan bazı ilaçlar süt aracılığıyla bebeğe geçebilir ve istenmeyen yan etkilere yol açabilir.
- Emzirme döneminde annenin fiziksel beslenmesinin yanı sıra psikolojik durumunun da emzirmeye uygun olması gerekir. Bu nedenle anneye bu açıdan destek olmak, ona bebeği ile yeterince ilgilenebilme zamanı verilmelidir.
- Emzirme sıklığı ve miktarı belirli kurallara bağlanmamalı, bebeğinin davranışları gözlenerek onun tercihine bırakılmalıdır. Çünkü emzirme sıklığı ve miktarı bebekten bebeğe farklılık göstermektedir.