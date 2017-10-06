EMZİRİRKEN EN SIK YAPILAN 9 HATA





Hemen zayıflama isteğinden parfüm kullanmaya…

Çiçeği burnunda annelerin çoğunlukla doğum sonrası en büyük isteği, minik yavrularını anne sütüyle besleyip onu bu mucizevi besinden bolca faydalandırmak. Ancak kimi zaman gerek hurafeler, gerek zorunluluk gerekse bilmeden yaptıkları bazı yanlış davranışlar nedeniyle istemeden de olsa bunu gerçekleştiremeyebiliyorlar. Acıbadem Fulya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben “Anne sütü bebeğin psikolojik, fiziksel, motor ve zihinsel gelişimi için en uygun besindir. İlk 6 ay bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak içeriktedir. Emzirme ve anne sütü, fiziksel ve zihinsel olarak bebeği büyütüp geliştirmesinin yanı sıra psikolojik olarak anne- bebek bağını kuracak ve böylece duygusal doyumu da sağlayacaktır” diyor. Dr. Demet Matben, 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, emzirirken en sık yapılan 9 hatayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Hemen zayıflamaya çalışmak

Yapılan en büyük yanlışlardan biri annelerin emzirme döneminde, hamilelikte aldıkları fazla kilolardan kurtulmaya çalışmaları. Elbette diyetinize dikkat edin ama hızlıca zayıflama çabasına girmeyin. Çünkü emzirme sırasında annenin beslenmesi ve sıvı tüketimi süt üretimini doğrudan etkiliyor. Dengeli ve sağlıklı beslenme, süt, et, protein, sebze meyve tüketimi hem annenin sütünün miktarını hem de kalitesini belirtiyor.

Bebeği her 3 saatte bir emzirmek

Her bebeğin emme ritmi farklı. O nedenle bebeğiniz her meme emmek istediğinde mutlaka emzirin hatta istiyorsa saat başı bile emzirebilirsiniz. İlle de 3 saatin dolmasını beklemeyin. Ancak ilk bir ayda, uyuyor olsa bile en geç 3-3.5 saatte bir mutlaka emzirin.

Bebeğe su içirmek

Anne sütü alan bebeğin ilk 6 ay su içmeye ihtiyacı yok. Çünkü anne sütünün yüzde 80’i sudan oluşuyor ve bebeğin su ihtiyacı anne sütü tarafından karşılanıyor. O nedenle ‘ya susuz kalırsa’ endişesine kapılmayın ve özellikle ilk 6 ay bebeğinizi bol bol emzirin.

Ağır egzersiz yapmak

Emziren anneler ağır egzersizden mutlaka kaçınmalı. Çünkü ağır spor ve egzersiz sütte laktik asidi artırdığı için bebek anne sütünü reddedebiliyor. Emziren anneler için; yoga, pilates, yürüyüş ve hafif egzersiz daha uygun.

‘Sütüm yetmiyor’ endişesiyle mama vermek

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben “Doğum sonrası ilk gelen süt (kolostrum) bir tatlı kaşığı kadardır ve bebeğe yeter. Düzenli emzirme denemeleri ile süt, 3-4 günde yeterli miktarda gelmeye başlayacaktır, kaygılanmayın. Bebeğiniz yeterli kilo alıyor ve yaşına uygun miktarda idrar ve dışkı çıkarıyorsa bu, sütünüzün yeterli olduğunu gösterir. Bebek bazen açlıktan değil duygusal ve fiziksel temas isteğiyle de sık emmek isteyebilir. Doktorunuza danışmadan, 5 aydan önce ‘sütüm az’ kaygısı ile ek gıdaya başlamayın” diyor.

Bebeğe vitamin takviyesinde bulunmak

Anne sütü ile beslenen bebeğin vitamin ihtiyacı bulunmuyor. Sadece ilk bir yıl güneşten alması gereken D vitaminini kullanması yeterli. Diğer vitamin ihtiyaçları anne sütü ile karşılanıyor.

‘Kilo alırım’ diye emzirmemek

Yapılan yanlışlardan biri de ‘kilo alacağım’ endişesiyle emzirmeyi erken kesmek. Oysa emzirme rahmin daha iyi toparlanmasına, vücudun sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmek koşuluyla emzirme, kilo aldırmaz.

Parfüm veya kokulu sabun kullanmak

Emzirme sürecinde anneler için; vücudunun kokusunu değiştirecek deterjan, kokulu sabun veya parfüm kullanımı doğru değil. Bebek, annenin kokusunu yabancılayıp memeyi reddedebilir.

‘Canım yanıyor’ diyerek emzirmeyi bırakmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Matben “Emzirirken canınızın yanma nedeni; bebeğin meme ucunu doğru şekilde alamamasıdır. Sadece en ucunu alırsa işlem acılı olur. Emme pozisyonunuzu değiştirip, meme ucundaki kahverengi kısmı bebeğin ağzına vererek doğru pozisyon ve acısız emzirme sağlanabilir” diyor.

