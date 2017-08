ELVIS PRESLEY’İ ÖLÜMÜNÜN 40’INCI YILINDA ANIYORUZ

Spotify, ölümünün 40’ıncı yılında Elvis Presley’i hatırlıyor.

Spotify, Kral’ın Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Peki hangi ülkeler Elvis fanatiği? 16 Ağustos, Elvis Presley’in 40’ıncı ölüm yıldönümü. Spotify, Rock’n Roll’un Kralı’nın arkasında bıraktığı mirası anmak üzere Elvis Presley’nin bugün hala devam eden müzikal etkisini mercek altına aldı.

Elvis’in ölüm haberi 1977 yılında tüm dünyayı derinden sarsmıştı, ama ölümünün ardından 40 yıl sonra müzikseverler, ‘Jailhouse Rock’, ‘Hound Dog’ ve ‘Can’t Help Falling in Love’ gibi şarkılar başta olmak üzere bu müzik ikonunun unutulmayan hitlerini dünyanın her yerinde dinlemeye devam ediyor.

Elvis’in şarkıları milyarca kez dinlendi, öyle ki Elvis şarkılarının dinlenme rakamı neredeyse 4000 yıllık bir dinleme süresine tekabül ediyor. Elvis’in Amerika ve globalde en çok dinlenen şarkısı ‘Can’t Help Falling in Love’ bugüne kadar 90 milyondan daha fazla dinlendi. ‘Suspicious Minds ise dünya genelinde 69 milyon dinlenme sayısı ile ikinci sırada. Türkiye listesinin ilk sırasında yer alan ‘Jailhouse Rock’ ise globalde 68 milyona varan dinlenme sayısı ile 3 numara. Türkiye’de en çok dinlenen Elvis şarkılarının ikinci sırasında ‘Can’t Help Falling in Love’ yer alırken, A Little Less Conversation ise 3’üncü sırada bulunuyor.

Spotify verilerine göre, şaşırtıcı bir şekilde Elvis şarkılarını en yüksek dinleme oranına sahip ülke kendi ülkesi olan Amerika değil. Elvis’i en çok dinleyen ülkelerde başı İsveç çekiyor. İngiltere, Şili, İzlanda ve Hollanda ise İsveç’ten sonra en çok Elvis dinlenen ülkelerin başında geliyor.

En çok Elvis dinleyen TOP 5 şehirden 3’ü ise İngiltere’den. Glasgow, ilk sırada yer alırken, Manchester 3, Birmingham ise 5’inci sıraya yerleşiyor. TOP 5 içinde 2’inci sıraya yerleşen Şili’nin Santiago şehri olurken, İsveç’ten Göteborg ise 4’üncü sırada yer alıyor.

Türkiye’de En Çok Dinlenen Elvis Şarkıları:

• Jailhouse Rock

• Can’t Help Falling in Love

• A Little Less Conversation – JXL Radio Edit Remix

• Suspicious Minds

• Hound Dog

• Heartbreak Hotel

• It’s Now or Never

• In the Ghetto

• Burning Love

• Love Me Tender

Dünyada En Çok Dinlenen Elvis Şarkıları:

1. Can’t Help Falling in Love

2. Suspicious Minds

3. Jailhouse Rock

4. Blue Christmas

5. In the Ghetto

6. A Little Less Conversation – JXL Radio Edit Remix

7. Hound Dog

8. Always On My Mind

9. Burning Love

10. Heartbreak Hotel