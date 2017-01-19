ELSA HOSK’UN ‘İNCE’LİKLERİ





Victoria’s Secret modellerinden İsveçli Elsa Hosk’un bir gün boyunca ne yediği ortaya çıktı. Diyet yapmadığını söyleyen mankenin yedikleri de şaşırttı.

Dünyanın en güzel ve en popüler modellerini bünyesinde barındıran iç giyim markası Victoria’s Secret‘ın yeni yeni gündeme gelen yıldızlarından 27 yaşındaki Elsa Hosk‘un bir gün boyunca yedikleri Avrupa basının da gündeminde. Hosk, abartmamak kaydıyla abur cubur da tüketiyor ve normal yemek programını takip ediyor. Yani hiçbir şeyi kısıtlamıyor. Ancak Hosk’un aksatmadığı tek konu spor ve antrenman. Boks ve basketbol oynayan ünlü model, mutfağında her zaman bulundurduğu şeylerin arasında yoğurt olduğunu da söyledi.

Peki Hosk’un listesinde tam olarak ne mi var?

Mercimek Çorbası

Peynir

Yumurta

Pastırma

Patates

Salata

