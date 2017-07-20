ELMALI VE BADEMLİ SMOOTHIE





Bu yaz günü içini ferahlatacak çok şeye ihtiyacın var. Smoothie tariflerini öğrensen iyi olur. Farklı lezzetleri keşfetmek ve sağlıklı beslenmek için ideal.

İçindekiler:

5 çiğ badem

1 kırmızı elma

1 muz

214 g yağsız süzme yoğurt

120 ml yağsız süt

1/4 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

1/ Bütün malzemeleri blender’a koyun. (Blender’ınızın ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak, karıştırmadan önce elmayı ve bademleri küçük parçalara bölmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.)

2/ Orta yüksek tempoda 30 dakika boyunca karıştırın. (veya arzu edilen kıvama gelinceye kadar)

Afiyet olsun!

BESİN DEĞERLERİ:

Kalori: 397

Yağ: 3,5 g

Kolestrol: 17 mg

Sodyum: 170 mg

Lif: 8,5 g

Şeker: 48,8 g

Protein: 23,7 g

A Vitamini: %9

C Vitamini: %31

Kalsiyum: %19

Demir: %4

