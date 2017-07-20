ELMALI VE BADEMLİ SMOOTHIE
Bu yaz günü içini ferahlatacak çok şeye ihtiyacın var. Smoothie tariflerini öğrensen iyi olur. Farklı lezzetleri keşfetmek ve sağlıklı beslenmek için ideal.
İçindekiler:
5 çiğ badem
1 kırmızı elma
1 muz
214 g yağsız süzme yoğurt
120 ml yağsız süt
1/4 çay kaşığı tarçın
Yapılışı:
1/ Bütün malzemeleri blender’a koyun. (Blender’ınızın ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak, karıştırmadan önce elmayı ve bademleri küçük parçalara bölmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.)
2/ Orta yüksek tempoda 30 dakika boyunca karıştırın. (veya arzu edilen kıvama gelinceye kadar)
Afiyet olsun!
BESİN DEĞERLERİ:
Kalori: 397
Yağ: 3,5 g
Kolestrol: 17 mg
Sodyum: 170 mg
Lif: 8,5 g
Şeker: 48,8 g
Protein: 23,7 g
A Vitamini: %9
C Vitamini: %31
Kalsiyum: %19
Demir: %4
Bunları Unutma!
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