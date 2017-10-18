ELLER, ELLER, ELLER: YETERİNCE İYİLER Mİ?

Gelişen tırnak sanatı modasıyla, eller çoğu zaman göz önünde. Bakımsız tırnak etleri veya kurumuş derinin bu etkiyi bozmasına izin verme.

Derleyen: Selen Can

Ellerine iyi bakarak zamanı geri al.

1. Sütlü bir el sabunu kullan.

Bir temizleyicide ne kadar çok temizleyici içerik varsa, cildini o kadar fazla kurutur. Ayrıca triklosan adlı kimyasalı içeren (genelde ‘antibakteriyel’ olarak bilinen) sabunlardan da uzak dur. Bunun yerine çay ağacı yağı veya okaliptüs gibi doğal antibakteriyel maddeler içeren ürünleri tercih et.

2. Ellerini asla sıcak veya çok soğuk suya sokma.

Beverly Hills’ Chi Nail Bar’dan Manikürist Mie Kitabayashi, “Sıcak su, sebumu uzaklaştırarak elleri kurutur. Soğuk su ise kılcal damarların önce genleşip sonra büzülmesine yol açarak kızarıklığa neden olabilir” diyor.

3. Yağları kullan.

Manikürist Kimmi Kyees, “Yağlar, nemi cilde hapsetmenin en iyi yoludur” diyor ve shea yağı içeren Sally Hansen Nail&Cuticle Hand Cream’i öneriyor.

“Çoğu kadın ellerine, yüzüne verdiği kadar önem vermiyor.”

-Manikürist Tom Bachik

4. Doğru kütikül bakımını öğren.

L’Oréal Paris’in Global Tırnak Artisti Tom Bachik, “Eğer tırnak etlerin kuru ve yıpranmışsa sürdüğün her oje kötü gözükecektir” diyor. Illamasqua Maniküristi Fleury Rose ise, “Tırnak etlerini kesmek, iltihap kapma riskini arttırır ve görünümünü kötüleştirebilir” diye uyarıyor.

Ellerine bir vücut peelingiyle peeling yap, yalnızca fazla göze batan şeytan tırnaklarını al.

Los Angeles’daki Sally Hershberger Salon’dan Manikürist Miwa Kobayashi, tırnak etlerini haftada bir kez kütikül yumuşatıcı kremle yumuşatmanı öneriyor. Mavala CuticleCream’i (38,90 TL) deneyebilirsin. Sonrasında onları bir tırnak çubuğu yardımıyla geriye it.

5. Dezenfektan kullanımı sonrası ellerini nemlendir.

Çoğumuzun atladığı bir konu bu, oysa çok önemli. Sally Hansen Maniküristi Tracylee, “Yüksek alkol oranı cildini ve tırnaklarını kurutur, ojelerinin hızla soyulmasına neden olur” diyor. Yalnızca dezenfektan kuruyana kadar bekle.

6. Güneş koruması kullan.

Ellerin de yüzün gibi kırışabilir ve lekelenebilir. Kitabayashi, güneş kremi ile el losyonunu karıştırarak kullanmayı tercih ediyor. Shiseido Urban Environment UV Protection Cream SPF 30’u deneyebilirsin. Kitabayashi, “Tek başına güneş kremi kullanmak ellerini kurutabilir” diyor.

Lekelenme sorunu için ise Rose, ölmez otu içeren L’Occitane Immortelle Brightening Hand Care SPF 20 tercih ediyor.

7. Anti-aging yüz kremini dene.

Bachik, müşterilerinin maniküründe L’Oréal Paris Revitalift X3 Günlük Bakım Kremi’ni kullanıyor. Bu kremin içeriğindeki retinol, cilt elastikiyetini arttırıyor. Kırışıklığı önlemek için geceleri yatmadan önce ellerinin üzerine sürebilirsin.

8. Maske uygula.

The Body Shop Isıtıcı Mineral Maske’yi ellerine sürdükten sonra bir poşet geçir. Ardından sıcak havluyla sararak (bu işlem için birinden yardım isteyebilirsin) beş dakika beklet. Kyees, “Isı, maskenin nüfuz etmesine yardımcı olur” diyor.