EL ELE TUTUŞUN!





Sevgilinle elele tutuşmanın bir güzel yönü daha…

Yeni bir araştırma, partnerinle el ele tutuşmanın nefes alışını, nabzını ve beyin dalgası yapılarını senkronize ettiğini ve kadınlarda acıyı hafiflettiğini buldu. Bilim insanları, 22 çifti üç farklı durumda test etti: ayrı odalarda dururken, yan yana fakat dokunmadan otururken ve de el ele tutuşarak otururken. Kadınlar hafif bir yanık acısına maruz kaldıklarında, beyin dalgası senkronizasyonu ve acıyı bastırma yetileri ölçüldü. El ele tutuşan kadınlarda veriler en yüksek değerlerde çıktı. Bilim insanları, empatiyle dokunmanın, beynin acıyı azaltan kısımlarını tetiklediğini düşünüyor.

